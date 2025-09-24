Le pagelle. Destro magico di Casarini: gol da cineteca. Cecotti martella con costanza e serve l’assist

SORZI 6. Non può nulla sul destro di Spini che calcia indisturbato all’ingresso in area, spiazzato dal rigore di Luciani. Per il resto non deve fare interventi degni di questo nome.

ZAGNONI 6,5. Attento in area su duelli fisici, ha una chance ghiotta per firmare l’1-1 ma viene murato da due passi in area piccola poco prima del pari di Casarini.

PANELLI 6. Chiude tardi su Spini nell’azione del gol, forse preoccupato di Tenkorang alle sue spalle e per l’ex Spal c’è un’autostrada per metterla sotto al sette. Nella ripresa alza il muro e subirebbe anche fallo sull’azione del rigore, ma Manedo Mazzoni non lo vede.

ROSSINI 6. Zagre lo porta fuori posizione nell’azione del gol, anticipandolo di testa e nel due contro due il Carpi paga pegno. Gioca col coltello fra i denti e regala molto sovrapposizioni.

CECOTTI 6,5. Martella da destra la fascia di Falbo che non tiene il suo passo. Murato quando ha la palla buona per battere a rete, bravo a servire a Casarini la palla del pari.

FIGOLI 6. Qualche sbavatura e un paio di apertura imprecise, ma lotta fino al cambio. (16’st Casarini 7. Sarebbe stata una serata da favola, con la sua prima rete al Cabassi, in foto, un destro magnifico che si spegna nel sette festeggiato sotto la curva. la gioia però dura solo pochi minuti).

ROSETTI 6. Deve fare il metronomo e alzare i giri, gli riesce soprattutto nella ripresa. (45’st Pietra sv)

RIGO 6. Un paio di spunti, ma da quella parte Donati è un cliente molto scomodo e non ha grfan spazio. (27’st Stanzani 6. Dentro nel momento di massima spinta biancorossa, non tocca troppi palloni)

CORTESI 5,5. Solo un paio di lampi perché il Ravenna lo picchia duro da subito. Suo il tocco di mano da cui nasce il rigore, più sfortuna che imperizia. AMAYAH 6. Tanti errori nel primo tempo, sale di tono nella ripresa e chiama subito al lavoro Anacoura. (45’st Sall sv).

GERBI 5,5. Solito immenso lavoro di battaglia contro i centrali ravennati, ha la palla del pari al 45’ ma da due passi manda alto di testa.

Davide Setti