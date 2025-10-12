Le pagelle: di nuovo in evidenza il bomber (alla terza rete) e il solito indomito Farinelli. Martelli para ancora tutto il parabile, De Risio si fa sentire

Martelli 7,5: imita Garellik e disinnesca Leonardi da due passi, miracoleggia inarcandosi per rintuzzare l’incornata di Capuano e capitola sul sinistro al fulmicotone del ‘Tigre’ Ferrante.

Manetti 5,5: patisce gli estri di Ndreka, che gli scappa da ogni dove, e affonda di rado.

Elia 6: impeccabile nel primo tempo, rivedibile in occasione del pareggio delle Fere.

Pellizzari 6: ruvido e risoluto, va all’autoscontro con Leonardi facendosi rispettare. Lo svarione è però incluso nel suo core business, così Capuano gli mangia in testa e frusta a colpo sicuro esaltando i riflessi felini di Martelli (1’ st L. Saporetti 6: il rientro è la lieta novella; per ora può bastare).

Spinelli 6: il 18enne al debutto sostituisce Cavallini, afflitto dalla pubalgia, e pur concedendo troppa libertà a Orellana prima e Balcot poi, non demerita per personalità e applicazione.

Franzolini 5,5: mai nel vivo, resta ai margini del mistero agonistico (20’ st Scorza 5,5: il ‘Cavaliere pallido’ non lascia tracce nel selvaggio west).

Menarini 6: taglia e cuce la tela biancorossa, ma con minor lucidità e pulizia tecnica rispetto ai suoi standard.

De Risio 7,5: acume, sostanza, equilibrio. Fa da scudo a Menarini, intercettando palloni e riportando ordine nella giungla del centrocampo. Ricama l’assist per Petrelli, che ringrazia stappando la contesa, ed esce dal campo tra gli applausi (29’ st Ripani 5,5: entra quando la Ternana ha preso il pieno controllo della metà campo).

Macrì 6: costretto ad abbassarsi tra le linee alla ricerca di palloni giocabili, vince un rimpallo e, dal limite, impegna severamente D’Alterio. Condizionato da un cartellino giallo, si eclissa (20’ st S. Saporetti 5: c’è, ma nessuno se ne accorge).

Petrelli 7: invisibile nei primi 45’, inghiottito nella morsa del ticket Meccariello-Capuano; nella ripresa sfrutta l’assist di De Risio e fulmina D’Alterio. Ci riprova di lì a poco, ma il suo piattone all’angolino basso avrebbe meritato maggior potenza (33’ st Manuzzi sv: il gol resta un’aspirazione).

Farinelli 7: i suoi strappi creano non pochi imbarazzi alla munita retroguardia umbra. Geniale il cucchiaio che dà l’abbrivo all’azione del vantaggio.

Marco Lombardi