Le pagelle di Polvani e compagni. Simeri, legni e gol. Greselin e Basanisi in ombra

VALENTINI 6. Non può niente sulla rete subita e in novanta minuti non deve compiere altre parate.

DONIDA 6. Non è fortunato nella carambola aerea che porta al gol del vantaggio dei locali, dopo però non sbaglia pressoché niente.

POLVANI 6. Gli attaccanti neroverdi non sono teneri, ma il capitano li tiene entrambi a bada con grande mestiere.

CUOMO 5,5. Qualche errore palla al piede per il giovane difensore, che in alcune situazioni pecca di sicurezza nella gestione della sfera.

DIODATO 6. Sfiora il gol in apertura, poi rimedia un’ammonizione che ne penalizza l’intensità soprattutto in fase difensiva (dal 10’ st STICKLER 5,5. Ingresso timido per il classe 2005 che si vede poco in attacco).

GRESELIN 5,5. In un match così equilibrato la sua qualità dovrebbe emergere maggiormente. Domenica che non passerà agli annali.

MALDONADO 5,5. In occasione del vantaggio neroverde la sua copertura su Sansaro arriva in ritardo.

BASANISI 5,5. Non riesce a dare il consueto apporto in fase offensiva, disputando una partita piuttosto anonima (dal 15’ st SPARACELLO 6. Partecipa al gol dell’1-1 pur senza entrare nel tabellino dei marcatori).

MALOKU 6. Gioca una gara ordinata, non impressiona davanti ma non commette nemmeno errori dietro (dal 27’ st BOCCIA 6. Nella rete del pareggio c’è anche il suo zampino).

PINZAUTI 6,5. Inizio difficile, poi sale di tono e disputa una bella partita, colpendo anche una traversa nel primo tempo.

SIMERI 7. Prima il palo, dopo la traversa, infine il gol. L’attacco arancione gira intorno al numero nove, che si toglie lo sfizio del terzo gol stagionale.

ALL. VILLA 6,5. Prepara la partita nel modo giusto, rispondendo colpo su colpo all’aggressività del Tuttocuoio. Ma ancora una volta la sua squadra viene frenata dagli episodi.

Michele Flori