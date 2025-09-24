Le pagelle. Donati, trascinatore e leader

Anacoura 6. Non può davvero nulla sul tiro incredibile di Casarini, non solo perché è sotto la traversa ma per la rapidità pazzesca dell’esecuzione dell’espertissimo centrocampista carpigiano.

Scaringi 6. Il secondo tempo è di grande sofferenza per tutta la difesa, la squadra non riesce ad uscire dalla propria trequarti, però nella prima frazione si fa valere. Dal 34’ st Da Pozzo 6. Contribuisce all’assalto finale. Bianconi 6,5. È la grande novità: non vedere Esposito dall’inizio fa quasi impressione ma il bolognese non lo fa rimpiangere. Dal 44’ st Esposito sv. Il recupero è spigoloso, ma lui c’è.

Solini 6,5. Clienti pericolosi dalle sue parti ma se la cava con mestiere e attenzione.

Donati 6,5. È uno dei grandi trascinatori della squadra: mai domo e alla ricerca del gol vittoria dopo il pareggio, peraltro meritato, del Carpi. Ma spinge, difende, corre e va su ogni palla: è vero che l’esperienza non si compra, ma lui ora è fondamentale per questo Ravenna.

Tenkorang 6. Un po’ spento: la fatica delle ultime, ravvicinate, partite si fa sentire e incide un po’ meno del solito. Non combina granchè, ma ha il grande merito di entrare nell’azione del rigore che decide la partita.

Lonardi 6. Un ottimo primo tempo, più in affanno nel secondo sotto l’assalto di un Carpi all’arrembaggio. Dal 34’ st Rrapaj 6. Importante per la vittoria finale. Rossetti 6. Ottime giocate, ma come il compagno di reparto soffre la ripresa degli emiliani, alla ricerca della prima vittoria casalinga.

Falbo 6. Non sempre preciso, lotta ma non emerge, però tiene duro.

Zagre 6. Un leone su ogni pallone ed esce stremato. Dal 23’ st Motti 6. Il vantaggio ritrovato è merito di tutti, un po’ anche suo.

Spini 6,5. È in un clamoroso momento di forma: segna un gol con un tiro fantastico dalla destra. È la sua terza rete nelle ultime tre partite, tutte in qualche modo decisive, esce davvero stremato. Dal 23’ st Luciani 6,5. L’uomo della provvidenza: un rigore decisivo a 2’ dalla fine non è facile da calciare, ma il suo è perfetto.

u.b.