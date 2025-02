Le pagelle. È la miglior gara della stagione di Amayah. Sall incontenibile, manda in tilt la difesa toscana

SORZI 6,5. Una sola vera parata che inaugura la gara, coi pugni su Guidi. Poi tanta eccellente gestione in uscita, due in particolare nella ripresa poco prima e poco dopo il raddoppio.

ROSSINI 6,5. Vince il duello con Sala, che non riesce mai a trovare il passo giusto per essere pericoloso. Prezioso anche in appoggio offensivo.

ZAGNONI 7. Con Panelli è sempre perfetta la scelta di tempo su Italeng prima e Corona poi. PANELLI 7. Prosegue il momento eccellente, qualche paura quando resta a terra a inizio ripresa e si tocca la spalla. (42’st Calanca sv).

RIGO 6,5. Ancora un passo in avanti dopo la buona prova col Pescara, tiene bene gli strappi di Vitali e aiuta la fase difensiva. PULETTO 6,5. Nonostante la diffida pendente non si defila dalla battaglia, alternandosi con Figoli in regia. La sua qualità è preziosa a tutto campo. AMAYAH 7. Gioca davanti alla difesa prediligendo il lavoro di sacrificio su Scaccabarozzi alla partecipazione all’azione, ma quando viene chiamato in causa è sempre lucido. La miglior gara della stagione, a conferma di una maturazione costante.

FIGOLI 7. Ruba palla e costruisce, dal suo piede nasce l’azione veloce del vantaggio biancorosso. Sempre nel posto giusto, peccato solo per il giallo: era diffidato salterà la sfida con la Pianese, come Contiliano (comunque infortunato) che dopo l’1-0 è uscito dalla panchina per esultare meritandosi il giallo. (42’st Casarini sv).

CORTESI 8. La sua mobilità su tutto il fronte crea non pochi problemi al Pontedera. Perfetto nel tocco da cui nasce il vantaggio biancorosso, mette lo zampino anche nelle due occasioni per il raddoppio di Sall e Fossati prima del riposo. Nella ripresa col mantello da Batman fa fuori tre uomini tornano al gol su azione dopo 4 mesi. (36’st Saporetti sv)

SALL 7,5. Per fortuna che in rifinitura si era fermato per un problema… Manda in tilt la difesa toscana con la sua mobilità, impegna Calvani coi pugni poi mette lo zampino nel 2-0. (36’st Gerbi sv)

FOSSATI 7,5. Al primo pallone toccato da titolare non lascia scampo a Calvani con un rasoterra da manuale (foto, non esulta da ex di turno). Tanto lavoro, prima del riposo murato il possibile 2-0. (30’st Campagna 6. Porta il suo mattoncino).

d.s.