LE PAGELLE. Energia Simonti . Guerri decisivo. Essoussi non incide

SANGIOVANNESE BARBERINI 5,5 Qualche responsabilità sul gol del pari DI RIENZO 6 Non particolari sbavature LORENZONI 6 preoccupa e tanto il suo infortunio (82’ st FARINI n.g.) ROSSETI 6,5 Torna a segnare dopo oltre due campionati SIMONTI 6,5 Il migliore dei suoi, non una novità NANNINI 5,5 Un po’ meglio rispetto alle ultime apparizioni (72’ DISEGNI n.g.) SACCHINI 5,5 non è nella sua migliore giornata BALDESI 5,5 Molta confusione (78’ IAQUINTA n.g.) MASSAI 5,5 a Grosseto, aveva fatto grandi cose. Ieri non si è ripetuto (64’ ZHAR 5)

REGOLANTI 5 Anche lui non nella sua migliore giornata HARTI 5 Non un debutto da ricordare per il classe 2005 (64’ SENESI 5 Come il compagno non si vede praticamente mai).

SANSEPOLCRO

GUERRI 6,5 Un solo ma decisivo intervento nell’arco della gara MARIUCCI 6 Copre bene la sua zona BORGO 6 Non si registrano particolari errori DELLA SPOLETINA 6 Partita giocata con concentrazione ed esperienza BOLOGNA 6 Anche lui fa il suo compito PIERMARINI 5,5 Non si nota moltissimo nell’arco della gara (72’ PAUSELLI n.g.) GORINI 6,5 magistrale calcio di punizione BRIZZI 5,5 Non nella sua migliore giornata (70’ LOCCHI 6 Entra in un momento molto importante della partita) PASQUALI 5 Non si è mai visto dalle parti di Barberini ESSOUSSI 5 Giusto qualche sponda aerea non lascia mai il segno (90’ LONGO n.g.), FERRI MARINI n.g. (30’ MARIOTTI 5 Non entra mai del tutto nelle dinamiche della gara)