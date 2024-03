Le pagelle. Finotto, cinque gol. Un azzeccato acquisto di gennaio

BLEVE 7. Si guadagna la pagnotta con una grande parata su Sekulov nella ripresa. Più semplici gli interventi del primo tempo.

COPPOLARO 6. Se la cava nei duelli fisici. Limitato, però, il suo apporto alla manovra.

ILLANES 6. Comanda la difesa con alterna fortuna.

IMPERIALE 7. Il più dinamico e reattivo della difesa. Provvidenziale una sua diagonale nella ripresa.

ZANON 6,5. Bravo a proporsi con continuità a destra anche se deve imparare ad essere più determinante. Nel finale trasloca di fascia.

SCHIAVI 6. Primo tempo di ordinaria amministrazione prima dell’uscita per infortunio (41’ FINOTTO 7,5. Quinto gol in maglia azzurra che vale tre punti. Si conferma un acquisto di gennaio azzeccatissimo).

CAPEZZI 7. Regia lucida. Non spreca un pallone.

BELLONI 6. Sostituisce a sinistra lo squalificato Cicconi con una prestazione diligente ma senza acuti (74’ GRASSINI n.g.).

PANICO 7. Colpisce una traversa e offre l’assist del vantaggio. Molto importante anche il lavoro svolto in fase di copertura.

DELLA LATTA 6. Va a corrente alternata come trequartista prima di arretrare in mediana (84’ ZUELLI n.g.).

CAPELLO 6. Primo tempo molto pimpante e propositivo. Nella ripresa cala sensibilmente e sbaglia scelte nelle giocate (84’ PALMIERI 6. Nei pochi minuti a disposizione sa rendersi pericoloso).

ALL. CALABRO 7. Settima vittoria per la sua Carrarese. Da quando è in panchina lui la squadra non ha ancora perso ed è al suo undicesimo risultato utile consecutivo.

Gian.Bond.