Le pagelle. Forapani non gira e la squadra stecca

RINALDINI 5. Può fare qualcosa di più sull’1-0 di Trombetta, sbaglia l’uscita nel 3-1 che chiude la gara, qualche buona parata ma non dà mai sicurezza.

ROSSINI 5,5. Nella difesa a tre deve spesso andare largo su Farinelli che ha un passo diverso dal suo, perde Trombetta sul primo gol.

FRISON 5. Bocciatura per il debutto, sbaglia i tempi sui primi due gol e poi viene cambiato. (6’st Tentoni 5. Non si accende mai).

CALANCA 6. L’unico che strappa la sufficienza per il gol e qualche chiusura. TCHEUNA 5. Da quella parte Farinelli è una sentenza e lui non riesce mai a sfondare.

D’ORSI 5. Troppi palloni persi, questa volta la sua sostanza non basta.

BOUHALI 5. Fatica a farsi dare la palla per costruire qualcosa. (13’st Cortesi 5,5. Entra bene mettendo in porta Arrondini, poi ha la palla davanti a Martelli ma crossa invece di calciare in porta).

FORAPANI 5,5. L’equazione ormai è scritta nel marmo: quando lui non gira il Carpi va in bianco. A parte un paio di tiri, nessuno ’strappo’ degno del suo nome.

CECOTTI 5,5. Da quinto avrebbe più spazio ma non si prende mai la responsabilità.

LARHRIB 5. La gara da ex se la sognava diversa dopo le ultime prove sugli scudi. Non gli arriva mezza palla giocabile, prima da punta e poi da mezz’ala. Impalpabile. (22’st Rossi 5,5. Difficile dare un giudizio: entra e in 4’ si prende un rosso inspiegabile. Lui è ingenuo perché dice due volte di fila all’arbitro che l’entrata di Rocchi è da rosso, Selva dimostra tutta la sua inadeguatezza mostrandogli due gialli, ma quello da mandare sotto la doccia era il giocatore bolognese).

SALL 5. Rifornito poco e male, sbaglia un paio di stop che gli avrebbero aperto il campo. Nessun tiro. (13’st Arrondini 5. Ha due palloni per riaprire il match ma se li divora malamente).

Davide Setti