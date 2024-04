Le pagelle. Forapani uomo in più. Strapotere fisico Il Progresso vince grazie a un gol di Arrondini. Tcheuna e Forapani si distinguono, mentre Saporetti e Larhrib mettono in difficoltà la difesa avversaria. Mandelli alterna luci e ombre, mentre Lorenzi si conferma affidabile in porta.