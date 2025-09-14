Le pagelle: fra i pali biancorossi una certezza ma stavolta non basta. Petrelli non si sblocca, Macrì fuori fase

Martelli 7: provvidenziale in almeno tre occasioni sullo scatenato Tommasini; si concede un’uscita a vuoto nel finale, dimostrando di essere umano.

Manetti 5: distratto, impreciso, arruffone: bug di gioventù e inesperienza.

Pellizzari 5,5: fa a sportellate sull’autoscontro con Tommasini, di cui patisce gli estri notevolissimi. Spende anche un giallo, Miramari capisce l’antifona e all’intervallo lo lascia negli spogliatoi (1’ st Elia 5,5: impostare il gioco esula dalle sue corde, i palloni gettati al vento non si contano più. Anche basta).

L. Saporetti 5: pigro in marcatura, in imbarazzo all’atto di costruire dal basso. Si fa uccellare ripetutamente da Tommasini e in occasione del gol Signorini lo sovrasta.

Cavallini 5,5: ha una Spina (nomen omen) conficcata nel fianco, così deve centellinare le sortite offensive. Attenta ai garretti di Carraro e si becca un giallo inevitabile (41’ st Ercolani sv).

Macrì 5: guarda la partita dal buco della serratura, almeno fino alla mezz’ora abbondante quando in area eugubina c’è ‘pranzo al sacco’; peccato si divori il vantaggio per eccesso d’ingordigia (29’ st De Risio 6: a Martelli circumnavigato, perlomeno evita il secondo ululato rossoblù).

Menarini 5,5: regia stavolta piatta e compassata, priva di slanci e illuminazioni.

Farinelli 6: abbassato sulla linea dei centrocampisti balbetta in fase di ripiegamento, ma quando spalanca il gas la difesa umbra va in sofferenza. Nella ripresa, stretto in un sandwich difensivo, stramazza al suolo e reclama il calcio di rigore. Invano (41’ st Franzolini 6: il neo entrato Krapikas gli nega il pareggio con un balzo felino in zona Cesarini).

S. Saporetti 6: intuisce le tendenze all’harakiri di Bagnolini e intercetta un pallone che chiede solo di essere depositato nel sacco, ma è troppo altruista e rovina tutto. Allora si mette in proprio e sfiora il gol con una deviazione acrobatica sottomisura (24’ st Manuzzi 5,5: ci prova, ma non incide).

Petrelli 5,5: poco e mal servito, non quaglia nemmeno a questo giro.

Coveri 6: crea la superiorità e punge un paio di volte; cala nella ripresa.

Marco Lombardi