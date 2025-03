Le pagelle. Fresia, un paio di parate mostruose. Male Mauthe e Biagi

Fresia 7,5. Incolpevole sul gol del vantaggio ospite. Occorre un prodigio al 34’ per evitare lo 0-2. Poi capitola ancora senza colpe sull’errore di Mauthe. Nella ripresa ci mette altre 2 pezze grandi così.

Crosariol 6. La differenza con Milan è evidente e sta nella struttura fisica. Un gol annullato per fuorigioco.

Mauthe 5. Parte ‘braccetto’, poi si ritrova centrale, ma commette un errore da matita blu sul raddoppio di Falteri. Dal 1’ st Calandrini 6,5. Interpreta in maniera dinamica la parte.

Venturini 5. Non è in giornata. Dopo 6’, un indiavolato Falteri gli scappa via per l’assist del vantaggio. Costringe Agnelli al fallo da ammonizione.

Agnelli 6,5. Partita di sostanza, soprattutto nel 2° tempo quando le squadre si allungano.

Rrapaj 6,5. Resta schiacciato dalla profondità di Falteri. Poi diventa protagonista nel 2° tempo con l’assist per Di Renzo. Dal 53’ st Mandorlini, ng.

Biagi 5. Vaga spaesato per il campo. Quando entra nel vivo, perde le coordinate. Dal 1’ st D’Orsi 6,5. Più ordinato, diventa un valore aggiunto sulla fascia.

Guida 7,5. È l’unico che riesce a pungere. Non è fortunato di testa. È una spina nel fianco della difesa ospite. Un cross diventa una occasione. Poi l’ennesimo capolavoro che vale la vittoria. Dal 53’ st Amoabeng, ng.

Rossetti 6. Da dimenticare il 1° tempo. Nella ripresa è più concreto.

Zagre 5,5. Riesce a trovare qualche pertugio, ma non basta. Dal 31’ st Manuzzi, ng.

Di Renzo 8. Fa lo specchietto per le allodole, finché non arrivano 2 palloni giocabili che capitalizza immediatamente.