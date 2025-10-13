LE PAGELLE. Gennari domina nei duelli aerei. Alluci un leone su tutti i contrasti
GIULIANI 6,5 Un solo, ma decisivo, intervento nel primo quando con la punta delle dita devia il tiro di Di...
GIULIANI 6,5 Un solo, ma decisivo, intervento nel primo quando con la punta delle dita devia il tiro di Di Natale.
COSTA PISANI 6,5 Altra prova di grande maturità.
GENNARI 7 Sui duelli aerei domina come di consueto. Massaro, quando passa dalle sue parti, diventa inoffensivo.
VENTURINI 6,5 Sempre attento nelle chiusure (dal 33’ st POLVANI SV).
KHARMOUD 6 Pomeriggio relativamente semplice. Niente straordinari.
ALLUCI 7 Lotta come un leone in tutti i contrasti. Il clima da battaglia lo esalta.
ROSSI 6,5 Rischia perdendo un pallone sanguinoso nel primo, poi cresce di ritmo e nel secondo tempo fa la voce grossa in mediana (dal 38’ st BOSCHETTI SV).
CAMPAGNA 6,5 Tra centrocampo e attacco sa sempre in che posizione stare (dal 19’ st BIAGI 6 Preziosi minuti nelle gambe).
PELLEGRINO 6 Domenica senza infamia e senza lode, porta a casa la sufficienza.
RUSSO 7,5 Sblocca la gara con un colpo da biliardo, poi la chiude nella ripresa con una rete d’astuzia (dal 33’ st ALAGNA SV).
PINZAUTI 7,5 Prestazione sublime, a referto gol e assist (dal 25’ st DIALLO 6 Aiuta ad amministrare il vantaggio).
ANDREUCCI 7 La coppia Pinzauti-Russo si rivela più che azzeccata ed è decisiva ai fini della vittoria. Altra gara preparata perfettamente.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su