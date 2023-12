Le pagelle. Giusti decisivo, Candido indispensabile. Biancon-Cavallari: il ‘muro’

GIUSTI 7 Due interventi decisivi nel primo tempo sia sullo 0-0 che dopo il vantaggio.

MOROSI 6,5 Tiene bene le incursioni di Corsi e compagni e quando ha spazio accompagna l’azione con continuità.

BIANCON 6,5 Prestazione perfetta, domina sugli avversari grazie alla strapotenza fisica.

CAVALLARI 6,5 Come il partner di reparto

AGOSTINONE 7 Meritatissimo ritorno nell’undici titolare per il più penalizzato dalla regola degli under. Serve l’assist per il 2-0 ad Achy.

BERTELLI SV

BIANCHI 7 Uomo ovunque come al solito. Sale di tono nella ripresa.

LOLLO 7 Consueta precisione e qualità. Unico neo il giallo pesante che gli costerà il Foiano visto che era in diffida. HAGBE 6,5 Prima da titolare per il giovane cresciuto nel settore giovanile che non demerita ma anzi dimostra di poter essere una utile alternativa.

EL JALLALI 6 Esordio in prima squadra per l’ex Badesse che sfrutta i suoi centimetri.

CANDIDO 7 (nella foto) Dai suoi piedi passano le azioni più importanti. È diventato ormai un elemento imprescindibile.

RICCIARDO 6,5 Entra nel finale e trova la meritata gioia personale.

BOCCARDI 7 Primo tempo eccellente con gli spunti che avevano caratterizzato le prime giornate. Freddissimo dal dischetto.

COSTANTI SV In campo nel finale, in tempo per la prima stagionale.

GALLIGANI 6,5 I soliti affondi, soprattutto nel primo tempo, sempre pericolosissimi.

ACHY 6,5 Subentra per facilitare il passaggio alla difesa a tre e blinda la gara segnando il raddoppio con un bell’inserimento. ALL. MAGRINI 7,5 Fa di necessità virtù viste le assenze. Premia El Jallali e Costanti con l’esordio stagionale.

ARBITRO CREMONE 5,5 Da rivedere il primo contatto in area su Boccardi. Poi qualche altra situazione dubbia.

g.d.l.