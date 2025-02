Le pagelle. Giusti evita il tracollo totale. Male Achy, Di Paola si salva

GIUSTI 7 In una sola partita deve compiere più interventi di tutto il suo campionato e forse pure dello scorso. Se non finisce con una figuraccia epica è solo merito suo.

MOROSI 5 Dalle sue parti gli avversari affondano. Ma non passano solo da lì.

ACHY 4,5 In continuo affanno fin dalle primissime battute.

CAVALLARI 4,5 La sua peggior prestazione. Regala palla a Russo che centra la traversa (sullo 0-0). Poi si prende anche un giallo pesante visto che era diffidato.

DI PAOLA 6 Uno dei pochi a salvarsi. Si guadagna la punizione dell’effimero vantaggio e soprattutto mette una pezza ai buchi che si creano in una difesa formato groviera.

SUPLJA 5 Surclassato dallo strapotere fisico e tecnico della mediana di casa.

CARBE’ 5 Solita staffetta col compagno e consueta sensazione di inconsistenza.

MASTALLI 5 Mezzo voto in più per un paio di chiusure da difensore aggiunto.

CANDIDO SV

BIANCHI 5 Stecca come tutti gli altri.

FARNETI SV Spiccioli a gara chiusa.

RUGGIERO 5 (nella foto) Non riesce a farsi vedere se non in una situazione. Buttato nella mischia nel pomeriggio più difficile, paga anche colpe non sue e esce all’intervallo.

GIANNETTI 5 Si vede solo in quelle (diverse) occasioni in cui va in offside.

BOCCARDI 6 Segna su punizione dopo diversi tentativi sfortunati nelle ultime due settimane. Ma fa poco altro contro il trio d’acciaio dei padroni di casa.

SEMPRINI 5 Un tiro verso le specchio parato da Cardelli e nulla più.

MASINI 5,5 Un paio di movimenti dei suoi sul primo palo avrebbero meritato maggiore fortuna. Nel grigiore generale bastano quelli per emergere.

ALL. MAGRINI 5 Difficile trovare ragioni tattiche in un pomeriggio così. L’abisso tra le due squadre è tanto evidente che è tutto superfluo. Il Siena ieri è andato a scuola, ma la lezione difficilmente servirà a qualcosa.

ARBITRO MARTINI 6 Nulla da segnalare.

