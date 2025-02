LE PAGELLE. Guarino titanico. Incontenibile Cicconi. Oliana stoico

FIORILLO 6,5. Provvidenziale in uscita su Cerri. Per il resto para il parabile.

OLIANA 7,5. Lo aprono in testa per la seconda volta e di nuovo rimane in campo giocando con grande ardore e disciplina. Stoico.

GUARINO 8. Prestazione titanica. Annulla Cerri, domina sulle palle alte ed è sempre tempestivo negli anticipi.

IMPERIALE 7. Completa un trio di difesa davvero positivo.

ZANON 7. Segna il primo gol in B che spiana la strada ai suoi. Nella ripresa si perde Reine nel gol del 3-1. Dal 74’ BOUAH 6. Finale di gara attento.

SCHIAVI 7. Torna a prendere per mano la squadra con una prova di spessore.

ZUELLI 7. Grande corsa e dinamicità che azzerano il vantaggio dell’uomo in più in mezzo della Salernitana. Ottimo anche negli inserimenti col gol del 3 a 0. Peccato per la doppietta sprecata. Dal 74’ GIOVANE 6. Ci mette gamba ma purtroppo anche la testa sul tiro innocuo di Soriano.

CICCONI 7,5. Mette il suo zampino in 2 dei 3 gol della Carrarese. Fa passare un bruttissimo pomeriggio a Stojanovic. Incontenibile.

FINOTTO 7. Si gira in un fazzoletto nel gol che vale il raddoppio. E sono 4 in campionato. Dal 74’ TORREGROSSA 6. Si rende utile nel finale tenendo palla.

CHERUBINI 7. Sempre pronto a creare la superiorità numerica coi suoi dribbling o ad offrire palle invitanti per i compagni. Dall’88’ CAPEZZI n.g.

CERRI 6. L’unico a non convincere pienamente. Riesce a prendersi un’ammonizione in un’azione da concludere in porta. Dal 56’ MANZARI 6,5. Entra bene come aveva già fatto nella gara precedente.

ALL. CALABRO 7,5. Trasmette la giusta motivazione ai suoi e anche le sue scelte si rivelano azzeccate. Gianluca Bondielli