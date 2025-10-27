Le pagelle. I portieri sbagliano, attaccanti poco precisi
ARLANCH 5. L’incertezza in uscita porta al gol del pareggio. Poco dopo esce per un brutto infortunio: speriamo che non sia nulla di grave (35’ pt GIULIANI 5. Sbaglia completamente i tempi d’intervento e si fa scavalcare in occasione del 2-2).
COSTA PISANI 6. Gioca una mezzora attenta e precisa, prima di subire il colpo alla testa che lo porterà al cambio nell’intervallo (1’ st CUOMO 6. Nella ripresa la Pistoiese va spesso in difficoltà, lui strappa comunque la sufficienza).
GENNARI 5,5. Mascanzoni è un cliente scomodo anche per lui, che non sempre riesce a contenere l’esuberanza fisica del numero nove avversario.
BERTOLO 5,5. Il capitano arancione stavolta non convince. La marcatura su Mascanzoni è troppo morbida e anche nel secondo tempo commette diversi errori banali.
KHARMOUD 6. Dal suo piede destro nasce il cross per la rete di Campagna. Difensivamente però concede qualcosa di troppo agli esterni bolognesi.
ROSSI 5,5. Non replica la bella prova fornita in Coppa Italia. Si limita all’ordinaria amministrazione in mediana (22’ st ALLUCI 5,5. Non riesce a dare il cambio di passo all’Olandesina).
BIAGI 6,5. Il gol che sblocca il match è di pregevole fattura. Cala vistosamente nella ripresa, quando fisicamente va molto in difficoltà.
CAMPAGNA 6,5. Uno dei migliori, come spesso capita. L’inserimento vincente nel cuore dell’area porta al momentaneo 1-2 (35’ st ALAGNA SV).
PELLEGRINO 6. Prova senza infamia e senza lode. Non è lui il colpevole sulle reti incassate.
DIALLO 5,5. Tanto lavoro spalle alla porta, ma poca pericolosità negli ultimi sedici metri. Gli manca il guizzo vincente (30’ st PINZAUTI 6. Da una sua spizzata nasce l’occasione che Russo spreca).
RUSSO 5,5. Nel primo tempo è tra i più vivaci, ma sul suo giudizio pesa molto la chance fallita alla mezz’ora della seconda frazione.
ALL. ANDREUCCI 5,5. Dopo un buon primo tempo la Pistoiese cala vistosamente nella ripresa, anche a livello fisico. Troppo tardivi i cambi dalla panchina.
