LE PAGELLE. I preziosi assist di Ladinetti. Corradini spreciso

BIAGINI 6 Sull’1-1 salva due volte la porta con bravura, ma sull’autorete di Paolieri è compartecipe del pasticcio.

PERRETTA 5,5. A tratti appare in affanno sui recuperi nell’1 contro 1.

CORRADINI 5,5 Meno preciso che in altre circostanze.

PRETATO 5,5. Sul primo gol perde il contatto con Dubickas. Prima aveva sfiorato il vantaggio.

TEMPRE 5. Poco determinato e preciso negli appoggi.

PAOLIERI (12’ st) 5. Combina il pasticcio che fa sfumare il pareggio.

MANFREDONIA 5,5. Partita di puro contenimento.

BATTIMELLI (42’ st) Gioca solo il finale.

LADINETTI 6. Suoi i due assist sui quali il Pontedera sfiora il vantaggio. Però deve darsi una calmata: 4 gialli in 6 giornate sono troppi.

FAGGI (29’ st) 5,5. Fa movimento, non basta.

VITALI 6. Tra i più propositivi, sfiora il vantaggio e ci prova fino alla fine.

SCACCABAROZZI 6. Il gol da solo merita il prezzo del biglietto. Regge fin quando ha fiato.

PIETRELLI (29’ st) 5,5. Prova a tenere compatta la squadra senza esito.

BASSANINI 5,5. Qualche guizzo in avvio, poi si spegne.

IANESI (29’ st) 5,5. Non dà l’apporto che ci si aspettava.

NABIAN 6 Merita la sufficienza perché ha favorito il gol di Scaccabarozzi e nel finale è andato a dare aiuto in difesa.

All. MENICHINI 5,5 Squadra timida e involuta anche sul piano del gioco. Anche se non ha molto da inventare...

s.l.