LE PAGELLE. I preziosi assist di Landinetti. Il gol perla di Vitali

BIAGINI 6,5. Nel primo tempo compie due buone parate, nel secondo fa venire i brividi per un tentativo di dribbling. PAOLIERI 6. Prima frazione sofferta, si muove più agevolmente nel secondo.

PRETATO 6,5. Roccioso nel serrata finale, intercetta buoni palloni. VONA 6,5. Non è proprio preciso nei disimpegni, ma lo è nella zampata del vantaggio.

PERRETTA 6. Stavolta agisce a sinistra della difesa e ha un bel da fare.

MANFREDONIA 6,5. Il solito buon lavoro di copertura in mediana. LADINETTI 7. Avvio in sordina, poi piazza la ripartenza dell’azione che porta al palo e firma i due assist.

VITALI 7. Il gol che segna è una perla preziosa, anche balisticamente. Con due reti diventa il... capocannoniere. SCACCABAROZZI 6,5. E’ dappertutto, come sempre utilissimo. Nella ripresa segna un gol da cineteca, ma era in fuorigioco.

FAGGI (38’ st) 5,5. Gioca gli ultimi minuti, ma perde il pallone che porta al momentaneo 1-1. IANESI 5,5. La cosa più bella è l’apertura per Battimelli che si conclude con il palo. Per il resto però non incide.

POLIZZI (11’ st) 6. Si piazza a destra dell’attacco e porta più movimento.

BATTIMELLI 5,5. E’ vero, colpisce il palo e quindi è sfortunato. Ma onestamente era un’occasione da gol difficile da sbagliare. ANDOLFI (11’ st) 6. Si impegna nel provare a soffocare la manovra ospite alla fonte.

All. MENICHINI 6,5. Buona prestazione, soprattutto nella ripresa. s.l.