Le pagelle. Il 2004 Scarpa è la nuova scoperta. Purro in vetrina con i suoi assist Real Forte-Mignano: 6,5 per Lo Porto, 8 per Scarpa, che segna due reti. Pecchia e Podestà non riescono a concludere. Vietina e Tognarelli si confermano, Michelucci e Pegollo entrano con buon dinamismo.