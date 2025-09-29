Le pagelle. Il match-winner. Pupeschi, Rotondo e Palma su tutti

MILAN: 6. Sicuro nell’unica presa area della partita. E’ salvato dal palo sulla conclusione di Cutroneo.

VENANZI: 6-. Meno brillante e propositivo del solito.

PUPESCHI: 6,5. Una sola sbavatura nel finale, quando ha perso il contrasto con Cutroneo. Ma guida alla grande la difesa.

ROTONDO: 6,5. Una prestazione efficace contro un avversario scorbutico.

MAURO: 6. Marcatura non agevole sul guizzante Faye, ma alla fine ne ha fiaccato gli slanci.

RUSSO: 6. Ha fatto il suo a corrente alternata.

PALMA: 6,5. Ha corso e rincorso un po’ tutti in mezzo al campo. A volte ha insistito troppo nel dribbling.

SANSARO: 6. Prestazione di sostanza.

BARTOLOTTA: 6,5. Gran gol, in semirovesciata in corsa, su un centro al bacio di Caggianese da fondo campo. Per il resto è stato spesso sballottato dall’avversario senza che l’arbitro intervenisse.

RIAD: 6. Fino all’ingresso di Galotta ha giocato da punta centrale ed ha sofferto la marcatura rigida dell’avversario. Meglio nel finale, quando è tornato a giostrare sull’esterno. Ha provato anche la conclusione dal limite, ma senza successo.

CAGGIANESE: 6. Bravissimo nell’effettuare il traversone in corsa da fondo campo. Per il resto ha ingaggiato un duello serratissimo con il diretto avversario.

LORENZINI: sv. Si è rivisto dopo l’infortunio patito all’inizio di stagione. Un recupero prezioso.

GALOTTI: sv. Gli ultimi 25’ con impegno.

PALO: sv. Solo uno spezzone nel finale.

MAGGIARI: sv. Ha giocato troppo poco.

