  LE PAGELLE. Il match-winner, Riad con Sansaro, Milan e Pupeschi su tutti

LE PAGELLE. Il match-winner, Riad con Sansaro, Milan e Pupeschi su tutti

MILAN: 6,5. Sicuro e tempestivo nelle uscite alte, specialmente nelle mischie. Puntuale negli interventi a terra. Dà sicurezza al reparto. VENANZI:...

di EMILIANO PELLEGRINI
22 settembre 2025
MILAN: 6,5. Sicuro e tempestivo nelle uscite alte, specialmente nelle mischie. Puntuale negli interventi a terra. Dà sicurezza al reparto.

VENANZI: 6. Fa il suo senza sbavature in fase difensiva. Raramente scende.

PUPESCHI: 6,5. C’è e si vede. Fa a sportellate contro Del Pela. Duello tutto di forza.

ROTONDO: 6. Prestazione positiva. Fa cose essenziali.

MAURO: 6. Sulla corsia sinistra garantisce buone chiusure. Non ha ancora l’autonomia dei 90’ nelle gambe.

PALMA: 6. Si dà un gran daffare in mezzo al campo, ma non sempre riesce a far ripartire l’azione con la necessaria precisione.

RUSSO: 6. Senza infamia e senza lode. Ci mette, comunque, grande impegno nei contrasti.

SANSARO: 6,5. Gioca dall’inizio al posto dell’infortunato Picchi. E’ quello che assicura maggiore protezione per la difesa.

RIAD: 6,5. Si conferma attaccante esterno rapido, "fastidioso" per l‘avversario, in virtù delle sue serpentine sull’uno contro uno. Ragazzo in crescita.

GALOTTI: 6. Lotta e sgomita in mezzo alla difesa avversaria. Partita di sacrificio da apprezzare.

CAGGIANESE: 6,5. Partenza sprint. Si procura e realizza un rigore nettissimo, dopo appena due minuti; poi si sacrifica al servizio della squadra. Di sinistro, nell’angolino, il penalty vincente.

ONU, PALO, BARLOTTA, MAGGIARI, BOSSINI: sv. Entrano nella parte "calda" del match e contribuiscono, ognuno nel suo campo, a tenere il vantaggio fino al triplice fischio finale, dopo ben 7’ di recupero. Per Bossini era l’esordio stagionale.

E. P.

