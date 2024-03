LE PAGELLE. Il migliore è Gucher. Yeboah è l’unico insufficiente

CHIORRA: 6. Nonostante gli attaccanti liguri provino a scardinare la sua porta in un paio di occasioni, lui fa buona guardia ed è sicuro e preciso nelle uscite.

QUIRINI: 6. Gioca una buona gara. Spinge molto e cerca di farsi vedere in avanti.

TIRITIELLO: 6. Il capitano spazza via la palla quando serve e sale in avanti sui calci piazzati.

BENASSAI: 6. Un paio di volte prova a partire palla al piede, ma viene stoppato. In difesa chiude bene.

DE MARIA: 6. Dalla sua fascia arrivano diversi cross interessanti, sui quali, però, nessuno dei compagni riesce ad arrivare.

TUMBARELLO: 6. Lotta molto, soprattutto nel secondo tempo, quando tutta la squadra è cresciuta.

GUCHER: 6,5. Il migliore in campo tra i rossoneri. Prova la conclusione vincente, ma non riesce ad imprimere la giusta forza. Mette al centro anche delle buone soluzioni, sulle quali, però, Yeboah non riesce ad arrivare.

ASTROLOGO: 6. Per la seconda volta consecutiva Gorgone lo manda in campo dal primo minuto e lui gioca una discreta partita.

DISANTO: 6. L’"ex" di turno prova subito a fare uno scherzetto ai suoi compagni di squadra, ma De Lucia respinge. Poi mette al centro una "mina" rasoterra per Yeboah che non ci arriva.

YEBOAH: 5,5. Non riesce ad agganciare almeno due buone occasioni.

RIZZO PINNA: 6. Cerca di scardinare la difesa di casa, provando ad incunearsi. Non ha, però, molte palle giocabili. Ci prova anche su punizione, ma non inquadra lo specchio della porta.

MAGNAGHI, ALAGNA e DE MARIA: sv. Gorgone li manda dentro per dare respiro alla squadra.

Al. Lomb.