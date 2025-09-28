Le pagelle. Il vantaggio nasce da un’intuizione di Rosetti. Rigo è in giornata no e viene sostituito

SORZI 6. Impallinato tre volte senza colpe. Renzi e Varela lo infilano da pochi metri, il destro a giro di Tavernelli è pura poesia. Una sola parata sul solito Tavernelli.

ROSSINI 5,5. Torna a destra e balla un po’ perché Tavernelli è un brutto cliente e lo destabilizza quando si sposta la palla sul destro che finisce nel sette, poteva fare qualcosa di più.

LOMBARDI 6. Rientro con personalità, guida la difesa e vince tanti duelli, sua la sponda nel finale da cui nasce il mani di Iaccarino non visto dall’arbitro.

PANELLI 5,5. Paga un po’ fisicamente la terza gara di fila in sette giorni dopo essere rimasto senza partite per 4 mesi, Renzi gli taglia alle spalle sulla rete dell’1-1. (21’st Zagnoni 5. Entra col Carpi che si deve sbilanciare, nel finale si fa beffare da Varela che lo lascia sul posto nel gol che chiude la gara).

CECOTTI 6. Un paio di buone discese, nella ripresa trasloca a sinistra e tiene alta la spinta.

FIGOLI 5,5. Va a duello con Mawuli e Guccione, difficile restare a galla. (33’st Pietra sv).

ROSETTI 7. È sua la lettura da cui nasce il vantaggio con la palla calciata male da Venturi che spara in porta, poi ci pensa Sall. Il più continuo, fa sempre la costa giusta con la palla al piede. (37’st Stanzani sv).

CASARINI 6. Deve galleggiare fra trequarti e mediana, col compito di non lasciare mai nel 3 contro 2 Rosetti e Figoli. Tanta sostanza.

RIGO 5. Primo tempo da incubo con Pattarello che lo fa ballare e Renzi che gli passa davanti. Resta dentro all’intervallo per scelta tecnica. (1’st Verza 6. Subito una ripartenza che può fare male all’Arezzo, non dà però copertura a Rossini nel 2-1 di Tavernelli).

SALL 6,5. Dall’ultima rete del 30 novembre scorso a Legnago ci era andato vicino tante volte, si sblocca subito con un tocco facile, ma è bravo a seguire la ’rubata’ di Rosetti. Meriterebbe il rigore per la gomitata in area di Chiosa. (21’st Forte 5,5. Altro ingresso impalpabile).

GERBI 5,5. Un paio di tocchi illuminanti per Sall, ma ancora una volta è lontano dall’area per fare male. Nel finale si fa male da solo alla caviglia: brutta notizia in vista del Perugia.

Davide Setti