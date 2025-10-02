Le pagelle. Illanes e Zanon i migliori. Poco dai cambi
BLEVE 6. Non deve dare grossi interventi ma in alcune uscite non da la sensazione di troppa sicurezza.
RUGGERI 6,5. Si fa apprezzare per alcuni ottimi anticipi. Sempre reattivo, può migliorare in fase di impostazione.
ILLANES 7. Rientra e riassesta la difesa dandole grande sicurezza. Ottima sia su Mendes che su Gliozzi.
IMPERIALE 6. Fa il suo dietro senza essere troppo appariscente.
ZANON 7. Ancora una volta il migliore dei suoi. “Azzanna“ la fascia destra creando pericoli a ripetizioni mentre dietro è sempre molto attento nelle diagonali. Dall’80’ BOUAH 5,5. Anche per lui un finale senza brillare e col brivido sull’ultima azione del match.
SCHIAVI 6. Assicura un buon filtro in mezzo al campo ma non riesce a trovare spiragli. Dall’80’ RUBINO 6. In campo per solo un quarto d’ora ma con buona verve.
ZUELLI 6. Assieme all’argentino garantisce una discreta diga ma anche lui è poco ispirato in fase di rifinitura.
BOZHANAJ 5,5. Un primo tempo in cui non si vede mai mentre nella ripresa perlomeno tenta qualche affondo e fa ammonire Tonoli. Dal 68’ HASA 5,5. Gioca gli ultimi 25’ minuti ma non ha un buon impatto sul match.
CICCONI 5,5. Il Modena soprattutto nella ripresa preme soprattutto dalla sua parte e lo mette in difficoltà.
FINOTTO 6. Ha le uniche due grandi occasioni del match e non le sfrutta ma la sufficienza per impegno ed abnegazione se la guadagna lo stesso. Dall’85’ TORREGROSSA n.g.
ABIUSO 6,5. Giocata sontuosa per Finotto poi tanti ottimi controlli e scelte tutte giuste. Dal 68’ SEKULOV 5,5. Anche lui non riesce ad accendersi nell’ultimo quarto di partita dove si sperava la sua velocità potesse portare nuova linfa offensiva.
ALL. CALABRO 6,5. La sua Carrarese vince ma solo ai punti sul Modena. La squadra non rischia nulla dietro e crea due occasioni importanti in un match che rimane piuttosto bloccato.
Gianluca Bondielli
