Le pagelle. Imperiale reattivo. Guarino, una diga. Torregrossa incisivo

FIORILLO 5. Esce in ritardo sul gol di Johnsen e si riscatta solo in parte nel recupero su De Luca.

ILLANES 6,5. Ritrova una maglia da titolare e ne fa buon uso. Innesca l’azione del pari, duella bene dietro con quel suo modo di fare a volte un po’ sopra le righe.

GUARINO 7. In avvio è un po’ pigro su Nasti nell’azione del vantaggio grigiorosso. Sulle palle alte, però, giganteggia e un suo anticipo propizia il raddoppio.

IMPERIALE 6,5. Reattivo e grintoso sugli avversari come ai bei tempi.

ZANON 6. Partita tutta sulla difensiva senza una sgasata delle sue ma nel finale è provvidenziale un suo anticipo su Johnsen.

SCHIAVI 6. Alterna alcuni errori anche gravi in costruzione ad un lavoro importante di interdizione.

ZUELLI 6. Tiene botta in mezzo. Nella ripresa ha sul sinistro la palla per chiudere il match ma non gli riesce il terzo gol in tre gare. Dall’88’ MILANESE n.g.

BELLONI 6. Diligente ed applicato. Concede poco ma si propone anche poco. Dal 59’ BOUAH 6,5. Nella ripresa le poche sortite nascono da alcuni suoi strappi sulla sinistra.

FINOTTO 6,5. Fa la sua parte timbrando il quinto centro stagionale. Dal 73’ CERRI 5. Finale in cui da davvero poco alla squadra prendendosi oltretutto un’ammonizione evitabile.

CHERUBINI 7,5. Con la sua velocità ed il suo dribbling crea lo scompiglio. Stavolta segna anche un super gol. Dal 73’ GIOVANE 6. Entra con energia.

TORREGROSSA 7. Mossa a sorpresa che si rivela azzeccata. Il pari in gran parte è merito suo. Dal 59’ MELEGONI 5,5. Si impegna e pressa ma come trequarti incide poco.

ALL. CALABRO 7. La sua Carrarese non muore mai. Riesce a ribaltarla con carattere ma il finale le è ancora una volta fatale.

Gian. Bond.