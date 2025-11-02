Le pagelle. In attacco il più pericoloso è Lepri. Mancano gli spunti di Piccoli

Vitali 6. Un’altra gara nella quale in sostanza i guanti li deve usare pochissimo e che poi si chiude con due gol subiti sui quali non può fare granchè.

Lepri 6. È l’attaccante più pericoloso e questo la dice lunga sulla potenza di fuoco del Rimini in zona gol. Se la cava con la determinazione anche quando ci sono da fronteggiare gli avanti piemontesi.

Bassoli 5. Meno preciso del solito farcisce la sua prestazione di errori banali. Si mette in riga nella ripresa, ma ormai il gioco è fatto (17’ st Ferrarini 5. Non dà al Rimini quel che serve).

Bellodi 6. Prova a metterci una pezza in molte occasioni. In alcune ci riesce, in altre finisce nel frullatore insieme ai compagni.

Moray 5,5. Non riesce mai a ingranare la marcia giusta per dare un contributo alla fase offensive, seppur in una gara tutto sommato attenta (1’ st Capac 6. D’Alesio lo chiama in causa per rianimare l’attacco del Rimini. E lui in parte ci riesce con la sua rapidità, quella capace di creare grattacapi a tutti gli avversari. Anche al Bra).

Piccoli 5,5. Nelle ultime settimane al Rimini mancano i suoi spunti. La sostanza c’è sempre, ma manca quel qualcosa in più che possa fare la differenza.

De Vitis 5,5. Fatica a mettere ordine, nonostante gli avversari abbiano solo l’ordine, o poco più, nelle proprie corde (17’ st Asmussen 6. Ci mette un gol che rende soltanto meno amaro il risultato finale. Ma che arriva troppo tardi per poter cambiare le sorti della partita).

Fiorini 5,5. Non riesce sempre a proporsi con costanza. Viaggia un po’ a singhiozzi in una zona del campo nella quale servirebbe ben di più.

Longobardi 5. Non esattamente la sua miglior partita in maglia a scacchi. Avrebbe potuto fare di meglio sia sul primo che sul secondo gol del Bra. Giornata storta e infarcita di disattenzioni che solitamente non fanno parte del suo repertorio.

Leoncini 5,5. È lui l’uomo che mister D’Alesio sceglie da raccordo tra il centrocampo e la difesa. Difficile ’cucire’ insieme i due reparti e lui a fatica ci riesce. Meglio nel primo, però, che in un secondo tempo nel quale finisce un po’ di benzina.

Boli 5. Non è il suo ruolo e si vede. E su questo non c’è nulla da fare. Ci prova con la sua rapidità, pezzo forte del repertorio, ma non è ’arma’ sufficiente (17’ st D’Agostini 6. Quando entra il suo contributo riesce a darlo. Se non altro in buona volontà e sul gol di Asmussen).