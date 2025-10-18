Le pagelle, in evidenza anche Menarini ma, ammonito, ora sarà squalificato. Petrelli stavolta fa l’assist, Manetti una freccia

Martelli 6: stavolta un paio di esitazioni in uscita, poi una parata comodissima su Sheffer nei primi 45’. Sicuro nella ripresa sul destro di Di Stefano, che in zona Cesarini ci riprova riuscendo nell’impresa di sparare fuori a centimetri dalla porta.

Manetti 7: bug di inesperienza in apertura (giallo ingenuo dopo 6’), a cui rimedia con ficcanti proiezioni nella metà campo nemica. Secondo tempo di nerbo e padronanza assoluta.

Elia 6,5: vigile ed energico, mai in sofferenza. Sempre più convincente.

L. Saporetti 7: solido, puntuale, aggressivo: annulla Diakite, chiude lo spazio aereo e arresta una poderosa avanzata di Lunghi.

Spinelli 6,5: alla seconda da titolare, sfodera una prestazione di grande compostezza e maturità. Non corre rischi, controllando senza tachicardie Zecca, e non disdegna di affacciarsi in avanti (15’ st Graziani 6,5: al debutto nel calcio che conta, non caracolla).

Franzolini 6,5: sfrutta una dormita della sbalestrata retroguardia isolana, si fionda sul traversone prelibato di Petrelli e gonfia la rete. È il primo acuto stagionale del Galletto nei 45’ iniziali. All’alba della ripresa si divora clamorosamente il raddoppio (e perde mezzo voto).

Menarini 7: dirige a testa alta l’orchestra biancorossa e mette lo zampino nell’azione da cui nasce il gol che stappa la contesa. Peccato per quel giallo che gli costerà un turno di squalifica (26’ st Scorza 6: ordine e disciplina nel traffico caotico della terra di mezzo).

De Risio 6,5: sbriga il lavoro sporco, intercetta un’infinità di palloni e dà l’abbrivo alle transizioni offensive dei galletti (15’ st Ripani 6: fa le prove per il Pineto, quando dovrà rimpiazzare Menarini).

Macrì 7,5: primo tempo lento, secondo rock: telecomanda una palla solo da insaccare a Franzolini, che giunge scomposto e grazia Zaccagno; poi si mette in proprio, usufruisce di un pateracchio inverecondo dello sbadato portiere di casa e sigla il raddoppio con una punizione magistrale. Che chiude la contesa e (probabilmente) anche l’avventura sassarese di mister Pazienza.

Petrelli 7: impiega mezz’ora per accendersi, poi dialoga con Menarini e porge un assist prelibato per l’accorrente Franzolini, che infilza Zaccagno (26’ st Manuzzi sv).

Farinelli 6,5: elettrico e fastidioso, crea plurimi scompensi ai pachidermici difensori torresini (34’ st S. Saporetti sv).

Marco Lombardi