Le pagelle: Kharmoud spinge con costanza, per Diallo gol da centravanti d’area. Alagna è un pericolo costante

GIULIANI 6 Interviene bene su Battistini, sfortunato sul successivo tap-in.

COSTA PISANI 6,5 Disputa un match di grande maturità e attenzione, concedendo poco agli avversari (dal 47’ st KOVALENKO SV).

POLVANI 6,5 Non soffre la pressione della prima titolarità in campionato. Esperienza e affidabilità a disposizione della squadra.

BERTOLO 6,5 Altra prova di spessore del capitano arancione: dalle sue parti il Sangiuliano City non ha mai vita facile.

BASTIANELLI 6 Ancora non sta benissimo e lo si vede. Rimedia un’ammonizione evitabile ed esce all’intervallo (dal 1’ st PELLEGRINO 6,5 Si propone sulla fascia sinistra con costante pericolosità).

ALLUCI 6,5 Delizioso l’assist per il vantaggio di Alagna. Ammonito a inizio ripresa, viene sostituito per non correre rischi (dal 14’ st CAMPAGNA 7,5 Ingresso devastante: propizia il raddoppio, seppur deviato, con un tiro da fuori e sigla la quarta rete allo scadere).

ROSSI 6,5 All’esordio dal primo minuto mette in campo intensità e cattiveria agonistica in mediana.

KHARMOUD 7 Il terzo gol nasce dalla sua caparbietà nel recuperare un pallone che sembrava perso. Spina nel fianco della difesa gialloverde per tutta la gara.

RUSSO 6,5 Inizia alla grande con dribbling e voglia di incidere negli ultimi sedici metri. È in costante crescita e presto lascerà ancora di più il segno in zona gol (dal 35’ st BOSCHETTI SV).

DIALLO 7 Segna la rete della sicurezza con un movimento da centravanti puro nel cuore dell’area.

ALAGNA 7,5 Migliore in campo e non solo per il gol con cui sblocca il match: in avanti riesce a essere sempre pericoloso (dal 20’ st PINZAUTI 6,5 Entra, anche in modo involontario, nell’1-2 pochi minuti dopo aver messo piede in campo).

ANDREUCCI 7,5 Quattro gol fuori casa non si segnano tutti i giorni. Gestisce perfettamente i cambi e non è la prima volta che accade dall’inizio di stagione.

