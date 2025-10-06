LE PAGELLE. La miglior prova della stagione e di mister Menichini

BIAGINI 6. Praticamente mai impegnato, sul gol è spiazzato dalla deviazione di Pretato. Da migliorare i rinvii con i piedi.

CORRADINI 6,5. Martella gli attaccanti avversari senza tregua

PRETATO 7. Gioca con la maschera per una recente frattura al naso, ma non ne risente. Sfortunato sulla deviazione dell’1-1 ma implacabile nell’intercettare i palloni in difesa.

VONA 7. Sfiora il gol, favorisce l’autorete di Zallu ed è preciso nei rilanci.

BASSANINI 6,5. Si sacrifica a destra rendendosi utile anche in fase di copertura

POLIZZI (39’ st) sv Entra solo nel finale.

MANFREDONIA 6,5. Grande prova in fase di interdizione, e nel finale si propone anche in attacco.

LADINETTI 6,5. E’ come sempre al centro della manovra, ma va molle sul contrasto da cui scaturisce il tiro di Carraro dell’1-1. Ammonito, salterà Ascoli

PERRETTA 6,5. Tornato nel suo antico ruolo (pur se a sinistra) ha occasione per entrare anche nella fase offensiva. SCACCABAROZZI 6,5. Meno appariscente che in altre occasioni, è stato però un punto di riferimento costante.

VITALI 7. Gli è mancato il gol, sfiorato nel recupero, ma ha corso come un dannato e tenuto sempre in apprensione i difensori avversari.

IANESI 6,5 Lui il gol l’aveva segnato, ma il FVS gliel’ha tolto. E’ comunque in crescita, anche come tenuta atletica.

NABIAN (21’ st) 6,5. Entra bene in partita e impegna due volte Bagnolini. All. MENICHINI 7. Sarà un caso, ma col nuovo modulo la squadra si è espresso meglio. E’ stato il miglior Pontedera visto fin qui. s.l.