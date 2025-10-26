Le pagelle: la prodezza del baby gli fa meritare il voto più alto. Anche Macrì e Martelli sugli scudi
Martelli 7,5: incolpevole sul gol che stappa la contesa, evita il raddoppio abruzzese disinnescando una punizione di Lombardi e in zona Cesarini miracoleggia sulla sventola a colpo sicuro di Nebuloso, blindando il pari.
Manetti 5,5: tiene bordone agli ingenui colleghi di reparto e perde di vista Bruzzaniti, che non perdona. Si riscatta (parzialmente) con la consueta arrembante fase di spinta.
Elia 5,5: tradito dalla bandierina alzata dell’assistente, si disinteressa di Schirone; peccato che il direttore di gara faccia cenno di proseguire e il Pineto, di soppiatto, colga il vantaggio.
L. Saporetti 5,5: complice del misfatto da cui origina il vantaggio del Pineto, merita le attenuanti generiche. Ingaggia una ‘faida’ senza esclusione di colpi con D’Andrea, che mostra di non gradire il trattamento riservatogli. Al tramonto del primo tempo sfiora il pareggio incornando a fil di palo.
Cavallini 6: recuperato in extremis, surfa con profitto sull’onda di sinistra (31’ st Coveri 6: entra in battaglia nell’arroventato finale).
De Risio 6,5: l’equilibratore. Insegue palloni, li accalappia e riparte. Nella ripresa prova anche a supplire alle manchevolezze dell’improbabile Ripani in cabina di regia (16’ st Manuzzi 5: come lo zucchero a velo: impalpabile).
Ripani 5: nervoso, impreciso, farraginoso. Non ce ne vorrà, ma l’assenza di Menarini si è sentita tutta (31’ st Giovannini 7,5: rispolverato dal dimenticatoio all’11ª giornata, toglie le castagne dal fuoco a Miramari con una rasoiata imparabile in pieno recupero).
Franzolini 6: tosto nella terra di mezzo e presente in zona offensiva: tenta il gol in spaccata e ci mette la zucca, ma fa solo il solletico a Tonti (25’ st S. Saporetti 5: chi l’ha visto?).
Macrì 7: prende per mano il Forlì ma non è adeguatamente supportato dai compagni. Decide quindi di mettersi in proprio e dalla sua mattonella disegna una punizione alta di un soffio.
Petrelli 6: pronti via e inventa un filtrante prelibato per Farinelli che, sull’uscio della porta abruzzese, si fa murare in angolo. Ci prova di testa e con un tocco sottomisura, senza fortuna. Cala alla distanza.
Farinelli 5,5: vivace, ma fumoso e raramente pericoloso.
Marco Lombardi
