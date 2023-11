Le pagelle. Lamesta frizzante, Colombi decisivo

Colombi 6,5. Una sola parata in tutta la partita, ma decisiva su Tilli nel finale. Tanto basta per guadagnarsi gli applausi.

Lepri 6,5. Parte altissimo, ormai attaccante aggiunto di questo Rimini. Ma è rapidissimo quando deve rientrare e fare il suo in difesa. E in casa Fermana non ci sono nemmeno avversari che scappano troppo.

Pietrangeli 6. Una sola sbavatura nella quale spalanca la porta a Misuraca nella solita gara perfetta. E in questa occasione anche un po’ meno ’sudata’.

Gigli 6. Gli attaccanti della Fermana spesso non sanno fare paura e allora non resta che essere efficaci. C’è da stringere i denti nel finale, lo fa con ordine.

Semeraro 6,5. Generalmente attento, ma il meglio di sè lo dà quando riesce a sganciarsi e mettere in mezzo più di un pallone interessante. Poco seguito...

Megelaitis 6. Copre le spalle un po’ a tutti quando occorre. Meglio da mezzala che quando si deve prendere la responsabilità di gestire i palloni nella zona più centrale del campo.

Langella 7. Primo tempo nel quale tutto gira quasi alla perfezione. Testa alta e idee chiare. E anche nella ripresa è uno dei più intraprendenti.

Iacoponi 6. Impatto solido. Non tantissimi spunti, ma tanti chilometri macinati per permettere che lì in mezzo tutto giri alla perfezione. (21’ st Leoncini).

Lamesta 6,5. Dai suoi piedi nascono sempre le cose più belle che il Rimini crea. Non è in grandissima serata a pochi centimetri da Furlanetto. Ma c’è da dire un grande Furlanetto.

Morra 7. Lui bada al sodo ed è quasi sempre lui a metterci una pezza, alla fine. Lo fa con decisione quando è davanti al portiere avversario. Basta un pallone buono...

Cernigoi 6,5. Ci prova tre volte nel giro di una ventina di minuti nel primo tempo. Mira da rivedere, per il resto va tutto benissimo.