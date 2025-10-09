Le pagelle. Lapadatovic in rodaggio. Cavallari: un errore pesante. Giannetti impreciso sotto porta. Male Menghi e Lucas

DI VINCENZO 6 Era praticamente all’esordio stagionale visto che si era fatto male all’inizio della preparazione. Limita i danni ove possibile.

LAPADATOVIC 5,5 Prima ufficiale in maglia bianconera per lo svedese giunto lo scorso anno ma non tesserabile per motivi di età. Si impegna e dalla sua parte l’Orvietana non accelera ma si vede che è in rodaggio.

ZANONI 5,5 Entra e si posiziona al centro della difesa iniziando il gioco, senza però la fluidità di Somma.

CAVALLARI 5 Schierato centrale al posto del capitano commette l’errore (non da lui) che indirizza la sfida.

CONTI 5 Non un grosso impatto. Qualche errore in appoggio.

BELLAVIGNA 5,5 Aveva giocato solo uno spezzone in campionato. Perde palla nell’occasione da cui nasce il 2-0. Prova a riscattarsi ma non basta. CIOFI 6 (nella foto) Solite serpentine stavolta non sufficienti. Esce in vista di domenica e senza di lui il Siena perde molto.

VLAHOVIC 5,5 L’impatto con la gara è simile a quello degli altri compagni. Non sembra in giornata neanche lui.

ROSSI 6 Salva sulla linea il 3-0 tenendo in vita e suoi e dando un senso alla ripresa. Sempre più in confidenza col campo e i compagni.

VARI SV Carta della disperazione, entra a sfida ormai compromessa se non chiusa.

MASINI 5 Cambia diversi ruoli ma senza l’impatto solito.

LOCONTE 6,5 Il migliore del Siena e il più pericoloso. Le situazioni migliori di tutta la sfida passano da lui. Può essere una carta importante per il campionato.

LUCAS 5 Ha la palla del pareggio ma sbaglia e pochi istanti dopo l’Orvietana segna il 2-0.

MENGHI 5 Non la migliore occasione, per tanti motivi, per mettersi in evidenza dopo l’infortunio.

LIPARI 5 Non si vede quasi mai.

GIANNETTI 5,5 Avrebbe meritato di segnare ma sotto porta è impreciso. ALL. BELLAZZINI 5,5 Schiera sette quote e otto undicesimi nuovi rispetto a domenica scorsa. I due gol subiti sono frutto di errori di individuali. Tenta di cambiare le carte nella ripresa ma non basta.

ARBITRO PALMA 6 Gara corretta ai limiti dell’amichevole. Nulla da segnalare.

g.d.l.