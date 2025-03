Le pagelle. L’assist di Mandelli è un marchio di fabbrica. Amayah vince i contrasti e non spreca una palla

SORZI 6,5. Orellana ma soprattutto Di Paola gli provano subito la pressione da fuori. Si arrende a inizio ripresa alla magia da 25 metri di Di Paola che bacia il sette, poi è decisivo su Paganini a due passi.

ROSSINI 7. Cannavò va a referto solo quando viene sostituito e questo era stato il duello decisivo della sconfitta di andata. Chiede un rigore quando Palomba gli para il tiro con la mano, decisivo a murare la girata di Nicastro prima del 2-1.

ZAGNONI 7. Da ex la prestazione vale doppio, bene in anticipo, chiude tutto.

PANELLI 7. Ancora una prova da gladiatore su Nicastro che riesce a colpire solo palle sporche, di testa sfiora il bersaglio. RIGO 7. È sempre più un fattore. Una spina nel fianco della Vis a sinistra con il suo passo deciso che gli fa avere la meglio anche su Peixoto. Prima chiama Vukosic alla parata poi poco dopo mette dentro la palla velenosa da cui nasce l’autorete di Coppola.

MANDELLI 7,5. La Vis impedisce al Carpi di giocare come vuole e gli spazi per lui in mezzo si riducono, ma appena c’è spazio fa vedere la sua immensa classe. L’assist per il 2-1 di Cortesi è il suo marchio di fabbrica. CONTILIANO sv. La sua gara una decina di minuti poi lo mette ko un problema muscolare. Brutta tegola perché è sempre nello stesso punto dell’ultimo stop ma sembra più grave. (11’pt Campagna 6. Dentro quasi a freddo tiene bene il ritmo della battaglia, 41’st Calanca sv)

AMAYAH 7. In perenne moto da un mese abbondante, vince i duelli in mezzo con qualità e senza sprecare nemmeno una palla.

PULETTO 6,5. Tanta corsa e qualche buon strappo nel traffco. (41’st Figoli sv)

CORTESI 8. La quinta rete nelle ultime 6 giornate è già di per sé una statistica che racconta il suo impatto sulla stagione biancorossa. Parte da punta questa volta ma viaggia su tutta la zona d’attacco e la Vis lo soffre. L’uno-due con Mandelli nel gol è da playstation. Chiede il cambio stremato. (41’st Casarini sv).

SALL 6,5. Allunga e scatta, spesso anche a vuoto, ma così costruisce un piccolo solco fra difesa e mediana pesarese che alla lunga permette al Carpi di prendere campo. Sempre molto prezioso. (26’st Gerbi 6. Entra con lo spirito giusto nella battaglia finale).

Davide Setti