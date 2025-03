LE PAGELLE. L’autore del gol e Visconti i migliori. Male Melgrati e altri

MELGRATI: 5. In occasione del primo gol esce a vuoto, propiziando, così, il gol del vantaggio del Pescara. Sugli altri non poteva fare un granché.

GUCHER: 6. Ancora una volta viene schierato come esterno destro di difesa e non ha sbavature.

BENEDETTI: 6. Nel suo ruolo non concede spazi agli avversari e, nonostante la sconfitta, non commette gravi errori.

GASBARRO: 5,5. Non sempre è preciso ed attento e gli attaccanti biancazzurri provano ad approfittarne.

GEMIGNANI: 5. Si avventura in qualche dribbling di troppo che rischia di mettere in difficoltà la squadra.

WELBECK: 5,5. Al suo rientro in campo da titolare, dopo diverse gare, non riesce a giocare come sa fare.

CATANESE: 6. Prova a mettere al centro qualche filtrante interessante, soprattutto per Selvini.

VISCONTI: 6,5. Il migliore in campo tra le file dei rossoneri. Il numero ventuno è in ogni azione. Torna a dare una mano quando serve in difesa e spinge sulla corsia esterna per provare a mettere al centro cross invitanti.

BALLARINI: 5,5. Al suo debutto dal primo minuto con la maglia rossonera non gioca male nel primo tempo, ma, poi, cala nel secondo, soprattutto dopo il secondo gol del Pescara che, in pratica, taglia le gambe a tutta la squadra.

SAPORITI: sv. La sua partita dura poco più di trenta minuti; poi è costretto a lasciare il campo per un infortunio alla spalla sinistra. La speranza è che il numero settanta, uno dei migliori di questa Lucchese, possa rientrare quanto prima.

SELVINI: 6,5. Realizza il suo secondo gol con la maglia della Lucchese. Lotta molto.

MAGNAGHI: 5,5. In pieno recupero impegna Plizzari alla deviazione in angolo.

ANTONI, RIZZO e FEDATO: sv. Entrano quando ormai i conti sono ampiamente chiusi, in vista anche del turno infrasettimanale di martedì.

Al. Lomb.