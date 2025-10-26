Le pagelle. L’autore della rete e Riad i migliori. Male Caggianese
MILAN: 6. Nel primo tempo in almeno due occasioni salva il risultato.
VENANZI: 6. Porta spesso la palla in avanti e spazza quando è necessario.
PUPESCHI: 6. Solita partita attenta, anche se deve vedersela con un cliente scomodo come Di Paola.
SANTERAMO: 6. Il capitano fatica, all’inizio, a prendere le misure al numero nove nerazzurro, ma alla fine lo contiene.
LORENZINI: 6. Anche dalla sua corsia arrivano dei buoni cross. In fase difensiva è attento.
BARTOLOTTA: 6,5. Realizza il suo terzo gol stagionale e diventa il migliore realizzatore della squadra.
PICCHI: 5,5. Una prestazione opaca. Nel mezzo al campo riescono a chiuderlo. Sbaglia qualche passaggio di troppo.
C. RUSSO: 6. Si incarica di battere diverse punizioni, ma le sue conclusioni non riescono ad impensierire Giacobbe. Cerca anche lui, comunque, di mettere in difficoltà la difesa del San Giuliano.
CAGGIANESE: 5. Sotto tono, non gioca come nelle prime gare di campionato. Commette errori che potrebbero costare caro alla squadra. Pirozzi, nel secondo tempo, lo sostituisce.
PIAZZE: 6. Lavora tanto per la squadra. Da un suo cross, dopo un duello con Borgia, arriva il gol di Bartolotta.
RIAD: 6,5. E’ il giocatore più pericoloso. Ci prova nel primo e nel secondo tempo. Rimedia diversi calci di punizione interessanti. Peccato per il suo destro in contropiede che Giacobbe devia in angolo.
ROTONDO, RAGGHIANTI, XEKA e ONU: sv. Il tecnico rossonero li manda dentro per portare forze fresche nel momento più importante del match.
Al. Lomb.
