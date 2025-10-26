Le pagelle. Lepri un muro, Fiorini diligente. Male Capac

Vitali 6. Non servono grandissime parate perché gli avanti del Campobasso nella sua zona ci arrivano, ma la mira è quella che è. Nulla può sul colpo di testa di Cristallo, bacia l’incrocio quando Magnaghi va di precisione.

Lepri 6,5. Non molla un avversario. Là dietro è forse l’unico che riesce a tenere il passo di avversari che hanno un certo pepe.

Bassoli 6. Non sempre arriva per primo sui palloni vaganti. Non sempre riesce a leggere i movimenti degli attaccanti molisani. (30’ st Moray 5,5. Non gioca un’infinità di minuti, ma sono sufficienti per sudare le proverbiali sette camicie).

Bellodi 5,5. Troppo facile per Cristallo liberarsi di lui nell’azione che ha portato al pareggio. Un errore più evidente di altri all’interno di una partita non esattamente perfetta.

Longobardi 6. Qualche metro più avanti è più libero da specifici compiti difensivi, ma questo non lo spinge spesso a togliere il freno a mano. Pur svolgendo il compito con attenzione.

Leoncini 6,5. Freddo, anzi gelido nel buttare alle spalle del portiere del Campobasso i pallone che vale il vantaggio. Non l’unica cosa buona della sua gara in Molise. (30’ st Asmussen 6. Entra sembra faticare a incastrarsi nei meccanismi. Ha sui piedi il pallone del 2-1).

Fiorini 6,5. A lui il compito di piazzarsi in cabina di regia e lo fa senza strafare, ma con qualche spunto interessante, (15’ st De Vitis 6. Entra nel momento più complicato quando già nei compagni la stanchezza inizia a farsi sentire. E non sempre riesce ad alleviarne il peso).

Piccoli 6. Alla fine lui il suo riesce a farlo sempre. Mettendoci non solo muscoli e fiato, ma anche diversi spunti interessanti per i compagni.

Falasco 5,5. Nelle ultime uscite è meno puntuale rispetto qualche settimana fa. E di questo il Rimini ne risente molto. (15’ st Ferrarini 5,5. Pochi spunti nel momento in cui sarebbe servita qualche eccelerata in più).

Boli 6. Sta dove D’Alesio gli indica e non se la cava male nel nuovo ruolo da attaccante.

Capac 5,5. Tante cose belle concentrate in troppo poco tempo. Occorre lavorarci su.