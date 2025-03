LE PAGELLE. L’errore di Antoni pesa sul giudizio e sul risultato

MELGRATI: 6. Nulla può fare in occasione dei due gol. Sul rigore intuisce e tocca il pallone, ma non lo toglie di porta.

GUCHER: 6,5. Da esterno di difesa gioca una buona gara, non concedendo granché agli avversari.

BENEDETTI: 6. Il suo compito lo svolge senza grandi sbavature. Senza, però, fare cose eccezionali.

RIZZO: 5,5. Non riesce ad esprimersi come a Sestri Levante, dove ha segnato il suo primo gol in rossonero. Soffre spesso le incursioni avversarie.

SELVINI: 6,5. Il ragazzino si impegna molto e, nel primo tempo, ha una buona occasione di testa per siglare il vantaggio.

GEMIGNANI: 6,5. Prova a farsi vedere pericolosamente in avanti palla al piede. Uno dei migliori in campo.

VISCONTI: 6. Non è incisivo come in occasione dell’ultima gara contro i liguri. Anche lui si perde un po’ per il campo. Esce per lasciare spazio a Badje nel finale.

CATANESE: 6. Ha una ghiotta occasione per riportare in avanti la squadra nel secondo tempo, ma si gira e non riesce a mettere la palla alle spalle di Sorzi che era uscito a vuoto.

ANTONI: 5,5. Pesa sul suo voto l’errore commesso in occasione del calcio di rigore, con il fallo su Cortesi che, poi, ha pareggiato i conti.

MAGNAGHI: 6,5. Nel primo tempo sbaglia il gol del vantaggio; poi, nel secondo, si riscatta segnando la sua settima rete in rossonero. Fa a sportellate e lotta tanto.

SAPORITI: 6,5. Firma il vantaggio con una bella punizione, anche se è deviata da Fossati di testa. Prova a bissare sempre su calcio piazzato, ma Sorzi non si fa di nuovo beffare.

WELBECK, BALLARINI e BADJE: sv. Entrano nel finale per portare forze fresche in campo e tentare di dare la giusta sferzata.

Al. Lomb.