Le pagelle: Longobardi e Piccoli ci mettono personalità e impegno. Bassoli tiene testa a Ogunseye. De Vitis detta i tempi in mediana

Vitali 6. Gli umbri sono spesso nella sua zona, ma non c’è da fare la guardia tutto il tempo. Perché Matos e compagni la porta la inquadrano a fatica. Quando occorre, però, c’è. Come su Kanoute e Matos.

Lepri 7. Vede uno spiraglio, ci prova e manda a bersaglio il secondo pallone in campionato. I difensori bomber stanno tenendo a galla il Rimini e lui è uno di questi. In una giornata nella quale, al di là del fiuto, tiene anche a bada a dovere gli attaccanti avversari. Ovunque.

Bassoli 6,5. Con Ogunseye c’è da battagliare a livello fisico. Bisogna reggere l’impatto e non ha troppi problemi. L’ex Cesena, però, non è l’unico da badare a vista (12’ st Bellodi 6,5: parte della panchina, ma non impiega tanto a mettersi in riga raggiungendo, nella sostanza della prestazione, ottimi risultati).

Longobardi 6,5. Qualche inciampo c’è ed è anche perdonabile. Anche perché non costano mai cari. La sua alla fine è un’ottima prova.

Moray 6,5. Inizia con qualche balbettamento, però si rimette in riga in fretta. Limitando gli errori e producendo anche qualche giocata interessante.

Leoncini 6. Inizia a carburare anche se ancora ha poco spazio di manovra per concedersi di badare più alla qualità che alla quantità.

De Vitis 6,5. In cabina di regia sa il fatto suo e questo dà sicurezza ai compagni. Sa dettare i tempi, almeno fino a quando ci sono energie per farlo (7’ st Fiorini 6. Bada alla sostanza perché quello bisogna fare. Non si avventura in niente di complicato reggendo decisamente bene il confronto con gli avversari).

Piccoli 6,5. Ci sono momenti della partita in cui lo si trova ovunque tanta è la voglia di lasciare la sua impronta. E lo fa mettendoci fiato dal primo all’ultimo minuto. Senza perdersi nemmeno per un attimo.

Falasco 6. Usa i suoi piedi buoni per dare spunti ai compagni. Ma sa anche quando è il momento di mettersi in trincea usando tutta l’esperienza che ha.

Capac 6. Quando si accende è veramente un pericolo per qualsiasi avversario. Viene badato a vista, anche se spesso poi si isola e di lui si perdono inspiegabilmente le tracce (7’ st Boli 6,5. Più avanzato rispetto al solito e con meno compiti difensivi si trova più a suo agio. Capace di mettere il piede sull’acceleratore. Allora è più difficile per gli avversari tenere il passo).

D’Agostini 6. Ci mette la consueta dose di agonismo. È caparbio e non molla mai, anche quando tutto è perduto. Rispetto ad altre volte, però, si fa vedere meno negli ultimi metri. Quelli che contano.