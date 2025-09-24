Le pagelle. Macrì, che invenzione. Menarini è il faro

Martelli 6. Senza nemici alla porta, si limita a sbrigare l’ordinaria amministrazione; incolpevole sulla perla di Tavernaro che precede il triplice fischio.

Manetti 6,5. Compensa i bug in copertura con una poderosa fase di spinta. Sotto di due gol, la Vis organizza un luculliano pranzo al sacco in area e il nostro si divora il tris.

Elia 6,5. Fiero e coriaceo, ingaggia un duello tra colossi con Jallow, che non la vede mai, e intercetta ogni drone entrato nello spazio aereo forlivese.

L. Saporetti 6,5. Diligente, ordinato, puntuale (23’ st Pellizzari 6,5. Imbevuto di buone letture difensive, si rende protagonista di una diagonale chirurgica che arresta una temibilissima ripartenza della Vis).

Cavallini 6,5. Prode destriero, galoppa con profitto recapitando cross col contagiri che avrebbero meritato miglior sorte.

De Risio 6,5. Di lotta e di governo, abbina quantità e qualità a centrocampo (23’ st Franzolini 7. Entra in campo con piglio leonino e centra il palo con una staffilata dal limite; gagliardo anche in fase d’interdizione).

Menarini 8. È il faro che illumina il ‘Morgagni’: un gol, un assist e tante altre giocate sopraffine.

Scorza 6,5. Taglia, cuce, sorveglia, dissuade.

Macrì 7,5. Riproposto nel tridente offensivo, indugia un tempo, poi si scatena stappando la partita con una magia delle sue (nella foto, la parabola partita dal suo piede al 9’ della ripresa) e inventando l’assist per il raddoppio del Galletto (35’ st Ripani 6,5. Rispolverata dalla soffitta biancorossa, la ‘zebretta’ scuola Juve non tradisce: scorge Guarnone fuori dalle acque territoriali e tenta l’eurogol da distanza siderale, ma l’estremo difensore si salva con un colpo di reni notevolissimo).

Manuzzi 6. Preferito a Petrelli, si danna l’anima ma per l’ex Sammaurese e Ravenna il gol resta un miraggio (30‘ st Petrelli 6,5. Per lui, invece, tanto tuonò che piovve: al sesto giro, si sblocca quagliando dal dischetto).

Farinelli 6,5: ruote gonfie e motore a mille, sfiora la terza marcatura con un sinistro al fulmicotone rintuzzato in prossimità della riga di porta (30’ st Coveri 6,5. Ha il merito di aver conquista il penalty che chiude i giochi).

Marco Lombardi