Le pagelle. Malagrida parte a razzo, per Longobardi prova convincente

Colombi 6. Non servono parate delle sue. Perchè l’Ascoli, in zona Colombi, non si presenta quasi mai.

Cinquegrano 6,5. Forse la sua migliore partita sin qui. E non solo per il rigore che è guadagnato per un’incursione insistita. Episodio che ha chiuso la partita.

Bellodi 6,5. Ha immagazzinato sicurezza inciampo dopo inciampo. Fortificato cammin facendo, ora non pare più disposto a lasciare passare gli avversari. La strada poi si mette in discesa quando gli avversari perdono un uomo e coraggio.

De Vitis 6. Gara lineare e davanti non aveva esattamente l’ultimo degli attaccanti. Ma Corazza non morde quasi mai e molto è anche merito sui (1’ st Megelaitis 6. Lui morde eccome, sin dal primo minuto in cui è in campo).

Lepri 6. Poche leggerezze e la soglia dell’attenzione che si sta alzando.

Longobardi 7. Da una parte, dall’altra, in mezzo. Dove lo metti sta e ci sta bene. È giovane e fa le cose da ’grande’.

Malagrida 6 (nella foto). Partenza a razzo. Da mezzala, la sua nuova casa, sa quello che deve fare e lo fa bene. Fino a quando non finisce la benzina (15’ st Garetto 6. Qualche incursione per riprenderci confidenza).

Langella 6. Una traversa che ancora trema in una gara fatta di ordine.

Fiorini 6. Tanti palloni buoni per i compagni, che siano dalla bandierina o dalla zona centrale del campo (8’ st Conti 6,5. Ha voglia e qualità, due cose che insieme stanno benissimo).

Parigi 7. Gli basta mezzo pallone fatto come si deve per stappare la partita e raggiungere quota sette.

Gagliano 6. Il feeling con Parigi si sta affinando. Fa vedere tante cose buone, tra cui una traversa scheggiata (8’ st Cioffi 6,5. Un rigore calciato bene, un gol che dà coraggio).