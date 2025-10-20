Le pagelle. Maldonado non alza i giri della manovra. Gennari convince. Russo impreciso
GIULIANI 5,5 Mai chiamato in causa fino allo 0-1, sulla rete di Galli dà l’impressione di tuffarsi in leggero ritardo.
COSTA PISANI 6,5 Dimostra personalità.
GENNARI 6,5 Stravince il duello con Arrondini. BERTOLO 6,5 Dopo alcune gare di stop torna in campo con la giusta cattiveria agonistica (dal 38’ st ACCARDI SV).
KHARMOUD 7 Abbina una prestazione di sostanza alla perfetta incornata che vale il pareggio.
ALLUCI 6 Il numero otto è il migliore in mediana (dal 36’ st ROSSI SV).
MALDONADO 5,5 Non riesce ad alzare i giri del motore della squadra (dal 21’ st BIAGI 5,5 Non sta ancora bene e si vede).
CAMPAGNA 5,5 Non riesce mai a incidere nella metà campo avversaria (dal 13’ st DIALLO 6 Fa a sportellate con tutti senza trovare il guizzo in area).
PELLEGRINO 6,5 Ha il merito di pennellare il cross del pareggio in un momento delicato.
PINZAUTI 5,5 I difensori biancorossi lo anticipano spesso e volentieri (dal 28’ st ALAGNA 6 Combatte sui palloni alti nel convulso finale).
RUSSO 5,5 Nel primo tempo è tra i più attivi, poi cala alla distanza. Nel secondo tempo fallisce una buona chance da ottima posizione.
ANDREUCCI 6 Di nuovo la sua Pistoiese subisce un tiro nello specchio e un gol. Stavolta non riesce a raddrizzarla coi cambi.
