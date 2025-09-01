Le pagelle: Maldonado senza acuti, Biagi si accende solo a tratti. Polvani versione muro, Simeri gira a vuoto
ARLANCH 6 Solo una parata per più di sessanta minuti, poi il rigore sul quale viene spiazzato. Bella una parata nel finale.
COSTA PISANI 5,5 Paga il prezzo dell’inesperienza alla prima assoluta tra i grandi: a volte impreciso, nel secondo tempo ammonito.
POLVANI 6,5 Dalle sue parti il Tuttocuoio non passa mai.
BERTOLO 6,5 Quando occorre usa le maniere forti, ma non è un caso che gli avversari girino spesso al largo rispetto a dove si trova lui.
KHARMOUD 5 L’impegno c’è, ma stavolta poco altro. Impreciso in fase d’attacco, genera il rigore con un fallo ingenuo.
CAMPAGNA 6,5 Dinamico e autore di un gran gol. In costante crescita (dal 31’ st RUSSO 7 Esordisce con la Pistoiese segnando il gol decisivo. C’è qualcosa di meglio?).
MALDONADO 6 Gioca una gara equilibrata, senza acuti (dal 21’ st ROSSI 6 Porta ordine e geometrie in mediana).
BIAGI 6 Si accende solo a tratti, anche se con grande qualità. Bravo sia in fase di interdizione che in quella di costruzione.
PELLEGRINO 5,5 Comincia con qualche cross interessante, poi si spegne alla distanza (dal 29’ st BRUGOGNONE 6 Primi minuti in arancione per il giovane scuola Empoli).
SIMERI 5 Una delle insufficienze di giornata in casa arancione. Si muove molto sul fronte d’attacco ma non è mai davvero pericoloso e non calcia mai in porta (dal 41’ st ACCARDI SV).
DIALLO 5,5 Prova ad accendersi alla sua maniera, ma la difesa ospite riesce quasi sempre a contenerlo (dal 21’ st ALAGNA 6 Tiene alto il baricentro della squadra giocando molto di sponda).
ANDREUCCI 6 Inizio non facile, ma alla fine viene premiato dalla scelta di inserire Russo nel momento in cui la gara era ancora in bilico.
