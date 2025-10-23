Le pagelle. Male tutta la retroguardia. Settembrini rientra: buoni spunti
Furghieri 6: para tutto il parabile (e forse qualcosa in più), evitando un passivo ancora peggiore. Boccardi 5: rivedibile sia...
Furghieri 6: para tutto il parabile (e forse qualcosa in più), evitando un passivo ancora peggiore.
Boccardi 5: rivedibile sia sul primo che sul terzo gol degli avversari. Si fa pure male nel finale. (Dal 78’ Corsa sv).
Drapelli 4,5: . Costantemente in affanno. (Dal 70’ D’Orsi 6: sfiora due volte il gol).
Iacoponi 5: viene travolto assieme ai compagni di reparto dalle folate offensive dei padroni di casa.
Zanon 5: la manovra biancazzurra sfocia varie volte dalla sua parte nella prima frazione, ma non è sufficientemente preciso.
Limberti 5: ci mette lo zampino nel primo rigore guadagnato, ma è l’unico spunto positivo.
Atzeni 5: troppo compassato, si limita sempre al compitino. Che peraltro non gli riesce nemmeno così bene. (Dal 57’ Cela 6).
Settembrini 6: importante il suo recupero, deve ancora ritrovare ritmo. Ha il merito di guadagnarsi il secondo penalty.
Rinaldini 6: illude il Prato con il rigore che riapre momentaneamente il match.
Verde 5,5: pesa l’errore dal dischetto sul giudizio, anche se la vivacità non manca. (Dal 60’ Rossetti 6: va a un passo dal 2-2. Combatte)
Mencagli 5,5: bravo a subire il fallo da cui scaturisce il primo rigore. Cerca di fare il massimo, nonostante le poche chances. (Dal 70’ Gioè 6: pochissimi palloni giocabili).
Venturi 5: deve necessariamente registrare la difesa, che al momento è un colabrodo.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su