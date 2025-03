LE PAGELLE. Martinelli, costa caro il fallo di mano. Lipari va a segno

CALVANI 6. Nel primo ytempo evita un passivo più pesante,. Nella ripresa non è mai impegnato.

CERRETTI 5,5 Soffre a destra la vivacità di Di Mario.

VAN RANSBEECK (28’ st) 6. Ingresso utile per la cerniera di centrocampo. MORETTI 6. Meglio nella ripresa, come tutta la squadra.

MARTINELLI 5,5. Il fallo di mano che porta al rigore del 2-0 indirizza verso la sconfitta. PERRETTA 6. La solita gara di sostanza, anche se ha potuto esprimersi meno del solito.

GUIDI 5,5. Generoso ma impreciso nella zona centrale.

GADDINI (1’ st) 6. Si fa vedere con qualche buona iniziativa. LADINETTI 5,5. Non si accende anche per la pressione degli avversari. VITALI 5,5. Trova pochi spunti di fronte alla difesa meno battuta del girone.

LIPARI (1’ st) 6,5. Sbaglia un gol a porta vuota e nel finale segna con una azione di bella fattura. SCACCABAROZZI 5,5. Qualche errore di troppo nel disimpegno. MIGLIARDI (28’ st) 6. Partecipa al forcing finale.

SALA 6. Alla fine fa il suo dovere, anche se non è una serata facile. CORONA (12’ st) 6,5. Entra bene e crea scompiglio nella difesa locale.

ITALENG 6. Nella prima frazione ha due buoni palloni, nella seconda è sfortunato.

All. MENICHINI 5,5. Primo tempo inguardabile, ripresa da Pontedera vero. Ma la squadra non è entrata in campo nella maniera giusta.

s.l.