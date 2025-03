LE PAGELLE. Martinelli insuperabile. Vitali sblocca il match

CALVANI 6. Rimedia ad un’incertezza salvando su Tommasini.

CERRETTI 6,5. Sempre utile a destra.

MAGGINI (40’ st) sv MORETTI 6,5. Sicuro nel difendere sugli avversari. MARTINELLI 7. Praticamente insuperabile. PERRETTA 7. Altra prova di grande sostanza. GUIDI 6,5. Ferma diverse manovre ospiti.

LADINETTI 7. Il solito faro illuminante a centrocampo. Suo l’assist del 2-0.

VITALI 7. Sblocca la partita ed è sempre insidioso. SCACCABAROZZI 6,5. Preziosa opera di ricucitura in mezzo al campo.

PIETRA (45’ st) sv

SALA 6,5. Utile anche in fase di copertura.

ESPECHE (45’ st) sv ITALENG 7. Torna a segnare dopo 9 gare di astinenza e sale a quota 9. All. MENICHINI 7. Vittoria preziosissima per il morale e per la classifica.

s.l.