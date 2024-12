Le pagelle. Marzierli decisivo. Dierna non si passa

Raffaelli 6. Non ha dovuto impegnarsi molto per la scarsa capacità offensiva degli ospiti. Guerrini 6. Controlla la zona di sua competenza senza effettuare proiezioni offensive.

Dierna 7. Una colonna nel reparto difensivo e quando si spinge in avanti solo dolori per gli avversari: spettacolare per la precisione il suo colpo di testa in occasione del gol.

Possenti 6. Da quelle parti è difficile passare: un difensore che ha tanta qualità ed esperienza. Macchi 6. Non si è spinto in avanti come in altre occasioni, ma si è limitato a controllare il suo settore.

Caponi 6,5. E’ il classico giocatore il cui rendimento non è molto appariscente, ma è concreto e calcia le punizioni alla perfezione.

Sacchini 6,5. Quando viene chiamato dal mister per sostituire lo squalificato di turno si fa sempre trovare pronto. Efficace.

Addiego Mobilio 6. Meno brillante rispetto al altre prestazioni (35’ st Senigagliesi sv).

Cretella 6,5. Assai attivo nel primo tempo in una posizione più avanzata, Calato nella ripresa (25’ st Bolcano sv).

Benucci 6,5. Gioca tanti palloni e dai suoi piedi sono partiti gli assist per i suggerimenti a Marzierli. (44’ st Chrysovergis sv). Marzierli 7,5. L’attaccante è tornato ad essere il bomber biancorosso: ottimo auspicio in vista del girone di ritorno.

Consonni 8. Prepara bene le partite e sa leggere la gara.