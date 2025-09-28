Le pagelle. Menarini non brilla, Macrì fa il possibile

Martelli 5,5: graziato dal palo sul destro angolato di Battimelli, incolpevole sul sinistro al volo di prima intenzione di Vona, incerto sul tiro-cross di Vitali che condanna il Galletto al quarto ko in campionato.

Manetti 6: non rischia nulla e attacca con profitto, impegnando severamente Biagini che si salva con la complicità del legno (30’ st S. Saporetti 5: impalpabile, fuori tema, mai pericoloso).

Elia 6: diligente, applicato, padrone della situazione.

Pellizzari 5: fa valere il suo fisico bestiale laddove possibile, ma si fa bruciare sul tempo da Vona nel gol dell’1-0.

Ercolani 6: sorprendentemente preferito a Cavallini, non demerita: sorveglia le zolle di competenza e spinge il giusto, senza mai perdere le distanze.

De Risio 6: non è il giocatore capace di infiammare le platee, anzi il suo è un inno alla praticità: parla una lingua comprensibile a tutti e non cestina mai un pallone (18’ st Ripani 5,5: prova a vivacizzare un centrocampo carente di spunti e idee; invano).

Menarini 5,5: regia convenzionale, a tratti scolastica: stavolta non trova mai la scintilla per svoltare la partita. Due passi indietro rispetto a martedì.

Scorza 5,5: costringe agli straordinari l’estremo difensore di casa con un’incornata, poi si perde nei meandri del centrocampo (11’ st Franzolini 6,5: irrompe in area, ci mette la zucca e fulmina l’ammaccato Biagini).

Macrì 7: il migliore dei suoi. Lega il gioco con la proverbiale maestria, tenta la stoccata con un sinistro dal limite su cui Biagini si rifugia in corner e disegna la parabola per la capocciata di Franzolini che illude il Forlì di farla a franca a Pontedera.

Manuzzi 5: nuova chance dal 1’ fallita: la cartolina della sua gara è un tiruzzo sbilenco che si spegne sul fondo. E pensare che davanti c’era una difesa colabrodo, la peggiore del campionato… (11’ st Petrelli 5: approccio farfallino: ciondola a destra e a manca senza trovare il bandolo della matassa).

Farinelli 6,5: corsa, fiato e qualità (1’ st Coveri 5,5: fumoso e inoffensivo, non lascia traccia. Al crepuscolo del match è costretto ad abbandonare il terreno per infortunio, lasciando il Forlì in inferiorità numerica).

Marco Lombardi