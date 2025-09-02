Le pagelle. Menarini uomo ovunque. Martelli vola

Martelli 7: si oppone alla botta potente ma centrale di Tenkorang, sulla cui incornata è, successivamente, salvifico Menarini. Ma è nella ripresa che si esalta: vola per intercettare la sventola di Zagre, neutralizza il colpo di testa ravvicinato di Rossetti e suda freddo sul sinistro a fil di palo di Lonardi.

Manetti 6,5: prova di grande personalità: surfa sull’onda di destra costringendo Rrapaj ad abbassare il raggio d’azione e Anacoura a distendersi per bloccare un cross velenoso.

Elia 6,5: senza fronzoli, non fa complimenti e mostra gli spigoli. Nella ripresa cerca fortuna in avanti, ma pretende troppo da se stesso.

L. Saporetti 5,5: infilato in velocità da Motti, deve spendere un cartellino giallo che finisce per condizionarlo; poi si fa male ed è costretto ad alzare bandiera bianca (1’ st Pellizzari 5,5: pachidermico, arrugginito, si fa saltare di netto dal diavolo Motti e deve affossarlo: giallo e punizione dal limite).

Cavallini 5,5: spesso in sofferenza, resta rincantucciato a sinistra.

Macrì 6,5: nuovamente schierato nella cerniera di centrocampo per esigenze contingenti (leggi coperta corta), si sacrifica in fase di contenimento a scapito della lucidità offensiva.

Menarini 7: in forse fino all’ultimo, garantisce la consueta dose di fosforo e geometrie; s’inventa ultimo baluardo e funge da frangiflutti insuperabile.

Scorza 6,5: avulso dal mistero agonistico nel primo tempo, ripresa di nerbo. Sua la sponda per l’accorrente Simone Saporetti, che non si fa pregare e stappa la contesa (37’ st Franzolini sv: debutta con la maglia biancorossa).

S. Saporetti 7: spietato ex di turno, mette la ‘griffe’ sul gol che decide il derby e scatena l’urlo del ‘Morgagni’ (24’ st Coveri 6,5: arma le ripartenze finali).

Petrelli 5,5: annullato da Esposito, mai pericoloso. Mezzo voto in più per la generosità in ripiegamento (24’ st Manuzzi 6,5: con le squadre lunghissime, trova praterie illimitate nelle quali è dolce scorrazzare).

Farinelli 6: sparuti, incostanti, sprazzi di qualità (51’ st Ercolani sv).

Marco Lombardi