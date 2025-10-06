Le pagelle. Menghi pericoloso, l’impegno di Vari
MICHIELAN 6 Di interventi veri e propri, come era capitato la domenica precedente, non ne deve compiere. Sempre più a...
MICHIELAN 6 Di interventi veri e propri, come era capitato la domenica precedente, non ne deve compiere. Sempre più a suo agio con i piedi. Unico neo il malinteso con Conti nel finale.
CONTI 6 Una leggerezza, per favorire l’intervento di Michielan, poteva costare carissimo. Per il resto prestazione solida co un avversario timido.
SOMMA 6,5 Guida la difesa con esperienza e sangue freddo.
ZANONI 6,5 Bene quando da centrocampista aggiunto può attaccare. In difesa soffre poco visto che il Gavorrano raramente attacca con continuità.
ROSSI 6,5 Per essere un 2006 sembra molto a suo agio nel ruolo che nelle prime gare è stato di Barbera. Cuce il gioco ma è bravo anche a chiudere.
VLAHOVIC 6,5 Ha un mancino prezioso per essere un mediano. Sfiora il gol e favorisce quello di Ciofi.
CIOFI 7 Seconda da titolare di fila e primo gol stagionale dopo aver messo lo zampino in diverse azioni pericolose.
LUCAS 6,5 Titolare a sorpresa il ventenne francese gioca un’ottima gara, cercando il gol e servendo un assist prezioso per Lipari.
LIPARI 5,5 Bravo ad impegnare Pacini in due occasioni, sfortunato con la traversa, davvero inspiegabile l’errore a due passi dalla porta.
MENGHI 6 Prima stagionale in campionato per il numero 32 (che evoca un bomber come Maccarone) che è reduce da un infortunio ma in campo si rende pericoloso.
VARI 7 Senza Nardi è l’uomo da cui può arrivare la giocata decisiva. Avrebbe meritato anche la gioia personale.
NOCCIOLI 6 Sessanta minuti da centravanti, i restanti, fino al cambio per infortunio, nel ruolo più congeniale. Prezioso.
MASINI Sv
ALL. BELLAZZINI 7 Il secondo tempo dei suoi è praticamente perfetto. Peccato solo non averla chiusa, si sarebbe evitato qualche patimento finale.
ARBITRO FAYE 6 Partita corretta e senza episodi dubbi.
g.d.l.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su