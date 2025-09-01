Le pagelle. Michielan bravo con i piedi, Tosini insidioso. Ndiaye è il migliore tra i giallorossi
SIENA
MICHIELAN 6,5 Bene coi piedi nel primo tempo, quando non deve effettuare neanche una parata. Ottimo nel secondo su Pippi.
CONTI 6 Dalla sua parte gli avversari affondano di meno. Vicino al gol nel finale.
SOMMA 6 Bruciato da Boriosi nel gol del vantaggio, bravo ad avviare con pazienza l’azione dei suoi.
CAVALLARI 6,5 Bene quando ha la palla tra i piedi. Avvia un paio di azioni interessanti sganciandosi.
BARBERA 6,5 Il più regista dei mediani bianconeri.
MASINI 6 Bravo negli inserimenti e nelle chiusure. Grintoso nella specialità della casa, ovvero il recupero palla.
VLAHOVIC 6 Pericoloso poco dopo essere entrato.
TOSINI 6,5 Insidioso dalla distanza nel primo tempo. Sempre presente sulla destra.
CIOFI SV Si guadagna il rigore.
LUCAS 7 Non era titolare, lo diventa per il problema di Menghi. È nel posto giusto per l’1-1.
NARDI 7,5 I due assist a Noccioli e Lucas e il rigore trasformato. Nel mezzo molto altro. VARI 7 Il migliore dopo Nardi, pericolosissimo sulla sinistra. LOCONTE SV
NOCCIOLI 6 Bene da falso nove, peccato per l’occasione mancata.
ALL. BELLAZZINI 6,5 Buona risposta dei suoi dopo l’ultima amichevole.
POGGIBONSI
BERTINI 6,5 Battuto due volte, molto bene nel resto della gara.
NOBILE 5,5 Dalla sua parte il Siena affonda e lui tiene come può.
BORRI 6 Bel duello con Noccioli.
BORGHI 6,5 Un paio di chiusure importanti.
CORCIONE 6 Tiene bene quando il Siena attacca sulla destra.
PRUSZKO 6 Bene quando ha campo, meno quando deve tenere Vari.
BIAGIOTTI 6 Più attento del compagno.
NDIAYE 7 Il migliore dei suoi, sia in fase di interdizione che in quella propositiva.
CORZANI 6 Pericoloso in un paio di situazioni.
PONTICELLI 5 Ingenuo sul rigore.
GONZI 5,5 Fatica a trovare la posizione tra le linee. EL DIB 6 Entra nel miglior momento dei leoni.
BORIOSI 6,5 Freddo quando ha palla buona.
KEAN SV Esordio in giallorosso vero e proprio dopo lo scampolo di Grosseto. SKERMA 6 Un paio di buone intuizioni. Pericoloso nel finale del primo tempo. Meno brillante dopo.
PIPPI 5,5 Appena entrato ha sul destro l’occasione per più grossa per i leoni fino a quel momento ma calcia addosso al portiere.
ALL. BARONTINI 6,5 Bravo a cambiare la gara in corso dopo un primo tempo difficile.
g.d.l.
